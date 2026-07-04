EDITORIAL | Një përshëndetje për Amerikën – nga Sekretari i Shtetit të SHBA, Marco Rubio

EDITORIAL
Një përshëndetje për Amerikën
Nga Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio
Shënim: Ky editorial u shpërnda për mediat,
Dyqind e pesëdhjetë vjet më parë, pikërisht sot, në një sallë prej tullash në Filadelfia, etërit tanë shpallën pavarësinë e tyre nga perandoria më e fuqishme mbi tokë.
Ata nuk ishin të marrë. Ata e dinin shumë mirë se çfarë do të nënkuptonin fjalët në atë pergamenë. Ata e dinin se, në atë moment, po e dënonin veten si tradhtarë në sytë e vendit të tyre amë – dhe se dënimi për tradhti ishte vdekja.
Dhe kështu, në fund të atij dokumenti, poshtë fjalëve madhështore për të vërtetat e vetëkuptueshme dhe të drejtat e njeriut, ata shkruan një fjali të fundit: “Me një mbështetje të patundur te mbrojtja e Providencës hyjnore, ne i premtojmë njëri-tjetrit Jetët tona, Pasuritë tona dhe Nderin tonë të shenjtë.”
Jetët e tyre, pasuritë e tyre dhe nderi i tyre – gjithçka që kishin dhe gjithçka që ishin. Të gjitha ishin vënë në rrezik.
Mendoni pak se për çfarë lloj burrash po flasim. Është e lehtë ta harrojmë: këta nuk ishin njerëz të varfër, të rrënuar, që nuk kishin çfarë të humbnin. Ata ishin ndër burrat më të suksesshëm dhe më të pasur të kohës së tyre. Juristë, tregtarë, pronarë tokash dhe plantatorë të pasur – burra me familje, me ferma, me pasuri.
Mendja e shëndoshë do të thoshte se ata do të ishin të fundit që do të udhëhiqnin një revolucion – aq më pak të rrezikonin gjithçka, përfshirë jetën e tyre, për ta bërë këtë.
Por ata e bënë gjithsesi.
Dhe e bënë përballë gjasave të pamundura.
Nga njëra anë ishte Perandoria Britanike – fuqia më e frikshme që bota kishte parë ndonjëherë. Nga ana tjetër ishte një grup kolonish të shpërndara në skajin më të largët të botës së njohur, me një ekonomi të vogël bujqësore dhe një forcë të çrregullt fermerësh e milicësh të trajnuar dobët – atë që një gjeneral britanik i kohës e përqeshte si “një paradë absurde” dhe “një turmë e armatosur”.
Shumë pak njerëz në vitin 1776 besonin se këta rebelë amerikanë kishin ndonjë shans për të fituar. Përtej Atlantikut, elitat në Britaninë e Madhe i përbuznin si një shqetësim të vogël, asgjë më shumë. Ministri i kabinetit përgjegjës për Marinën Mbretërore deklaroi se “vetëm tingulli i një topi do t’i bënte të largoheshin… aq shpejt sa t’i mbanin këmbët.” Gjenerali James Grant – ish-guvernator mbretëror i Floridës Lindore – u mburr në Dhomën e Komunave se i njihte shumë mirë amerikanët dhe se “ata nuk do të guxonin kurrë të përballeshin me një ushtri angleze.” Vetë Mbreti George parashikoi se “sapo këta rebelë të ndiejnë një goditje të fortë, ata do të dorëzohen.”
Muajt e parë të luftës dukej sikur u jepnin të drejtë. Ushtria e George Washingtonit ishte e guximshme, por e uritur, e patrajnuar dhe e furnizuar keq. Ata kishin lënë fermat, dyqanet dhe vendbanimet kufitare për të luftuar për vendin e tyre – vetëm për të kaluar nga një humbje në një humbje tjetër shkatërruese.
Në dhjetor të vitit 1776, Revolucioni ishte pranë shembjes. Ushtria Kontinentale ishte dëbuar nga Nju Jorku, përmes Nju Xhersit dhe deri në Pensilvani – e mundur dhe duke ngrirë në dimrin e acartë verilindor. Vetë ushtria po zvogëlohej me shpejtësi. Atë muaj, George Washington i shkroi vëllait të tij: “Mendoj se loja është pothuajse e humbur.” Nëse diçka nuk ndryshonte, kauza e pavarësisë do të vdiste, rebelimi do të shtypej dhe burrat që kishin rrezikuar gjithçka për ta udhëhequr do të vareshin si tradhtarë të Kurorës.
Por ata nuk u dorëzuan. Kjo nuk është ajo që bëjnë amerikanët.
Natën e Krishtlindjes, Washington mblodhi atë që kishte mbetur nga ushtria e tij dhe kaloi lumin e akullt Delaware nën mbulesën e errësirës. Burrat e tij marshuan gjatë gjithë natës me këpucë të dëmtuara dhe lecka të mbështjella rreth këmbëve, duke lënë gjak në dëborë. Në Trenton, ata goditën. Disa ditë më vonë, në Princeton, goditën përsëri.
Dy fitore të fuqishme – dhe aureola e fitores së pashmangshme britanike filloi të çahej.
Megjithatë, një mrekulli e vetme nuk mjaftonte për t’i çuar patriotët drejt fitores. Lufta vazhdoi. Vitin pasues, britanikët pushtuan Filadelfian dhe Kongresi Kontinental u detyrua të largohej. Ushtria e Washingtonit u tërhoq me vështirësi në kampin dimëror në Valley Forge – e uritur, duke ngrirë dhe pothuajse pa rroba, duke fjetur në kasolle që i kishin ndërtuar me duart e tyre. Aty, në atë dimër brutal, ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Ushtria Kontinentale nuk u shemb. Ajo u transformua në një forcë luftarake të disiplinuar, të kalitur dhe profesionale: e stërvitur nga oficerë prusianë, e lidhur nga sakrifica e përbashkët, amerikanët dolën – kundër çdo gjase – si një ushtri që mund të rrëzonte një perandori, e fuqizuar nga një besim i pathyeshëm në vendin që po sillnin në jetë.
Çdo amerikan e di çfarë ndodhi më pas.
Që nga fillimi, amerikanët kanë bërë të pamundurën. Kjo është ajo që jemi. Kjo rrjedh në gjakun e popullit tonë.
Është tipari më i thellë dhe më themelor i shpirtit amerikan, që daton shumë më herët se Revolucioni. E pamë këtë në fortesat prej druri të Jamestownit, në kolonitë e para të Plymouthit, në kuvertat e Niña-s, Pinta-s dhe Santa Maria-s që çuan Christopher Columbus përtej Atlantikut drejt brigjeve të një bote të re. Është një shpirt që përqesh kufizimet, që kërkon horizonte të reja; një ambicie e pakufishme për të bërë atë që të tjerët nuk munden, për të shkuar atje ku të tjerët nuk guxojnë, për t’u futur në errësirë dhe për të zbuluar çfarë ndodhet përtej horizontit.
Amerika nuk ishte një shkëputje e pastër nga e kaluara, por përmbushja e një historie të lashtë që kishte nisur mijëra vjet më parë. Ne i detyrohemi shumë nga vetja pikërisht vendit me të cilin Themeluesit tanë hynë në luftë 250 vjet më parë: siç tha Presidenti Trump më herët këtë vit, “kjo tokë u vendos dhe u farkëtua nga burra në venat e të cilëve rridhte guximi anglo-sakson”; gjuha, kultura dhe dashuria e zjarrtë për lirinë e të cilëve ishin një “trashëgimi madhështore” nga paraardhësit e tyre përtej detit. Fati ynë u formësua, për shekuj me radhë, në mbretëritë dhe perandoritë e Evropës, përpara se të shpërthente në këtë kontinent për të ndërtuar një botë të re sipas imazhit të saj. Farat e saj u mbollën nga filozofët e Athinës, madhështia perandorake e Romës, murgjit dhe mbretërit e krishterimit mesjetar – shekuj eksplorimi evropian, shkence, besimi dhe ambicieje të palodhur, më në fund të çliruara nga çdo kufizim në kufirin e pakufishëm amerikan.
Amerika ishte fati i një qytetërimi të tërë. Pikërisht këtu, në vendin tonë, mijëra vite histori arritën përmbushjen e tyre dhe pikturuan plotësinë e premtimit të tyre mbi kanavacën e zbrazët të një bote të re.
Dhe shihni çfarë ka sjellë kjo.
Në vetëm dy shekuj e gjysmë – një pulitje syri, në pamjen e plotë të historisë – amerikanët kanë tejkaluar çdo precedent që kishte ardhur para nesh. Nga mikroçipet dhe atomet te hekurudhat dhe raketat, në çdo kufi të ri dhe në çdo fushë të përparimit njerëzor, ne jo vetëm që transformuam një tokë të egër dhe të pahartuar në kombin më të fuqishëm mbi tokë; ne e çuam mbarë njerëzimin në një epokë të re të historisë.
Ne nuk i bëmë këto gjëra sepse duhej. I bëmë sepse mundeshim. Sepse askush tjetër nuk i kishte bërë më parë. Sepse amerikanët kanë qenë gjithmonë pionierë – bijtë dhe bijat e kufirit. Nuk ka vend ku nuk mund të shkojmë. Nuk ka gjë që nuk mund të bëjmë.
Dhe për ne, kufiri nuk është mbyllur kurrë. Kur na mbaroi toka në skajin perëndimor të këtij kontinenti, nisëm të ndërtonim lart – aeroplanë dhe rrokaqiej që çanin horizontin. Kur na mbaroi qielli, shkuam edhe më tej, duke ndërtuar makina që mund të na çonin në hënë.
Tani, ne qëndrojmë në agimin e një epoke tjetër të re, të mbushur me kufij dhe mundësi të reja që etërit tanë mezi mund t’i kishin ëndërruar. Dhe ashtu siç kemi bërë në çdo kapitull të mëparshëm, amerikanët do ta udhëheqin edhe këtë.
Ne amerikanët jemi populli krijues: shpirti i historisë botërore është këtu, në këtë tokë, në duart tona.
Kjo është ajo që jemi. Për 250 vjet, kjo ka qenë një tokë mrekullish, ku burra të jashtëzakonshëm kanë bërë gjëra të jashtëzakonshme. Sonte, ne i përkushtohemi sërish vendit tonë dhe detyrës së shenjtë për të siguruar që e ardhmja e Amerikës të jetë po aq krenare sa e kaluara e saj.
Marco Rubio u betua si Sekretari i 72-të i Shtetit më 21 janar 2025. Sekretari po krijon një Departament Shteti që vendos Amerikën në radhë të parë.
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