“Sapunin ndaje me Erionin”! Protestuesi ‘mbulon’ Ramën me dhurata burgu

TIRANË- Një protestues ka ‘mbuluar’ kryeministrin Edi Rama me dhurata për datëlindje. Protestuesi tha se studentët kishin vendosur t’i sillnin Ramës një kostum burgu, të cilin e cilësoi si nga më të mirët që ka Europa, ndërsa shtoi se kostumi ishte i përshtatshëm si për verën, ashtu edhe për dimrin.
Gjatë fjalimit të tij, protestuesi theksoi se mes dhuratave ka edhe një sapun, duke thënë se do të duhej ta ndante me Erion Veliajn dhe një qese me miell nga fshatrat e Korçës, pasi në burg do t’i vinte dëshira të gatuante byrek, si dhe një brisk.
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