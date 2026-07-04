Tubimi madhështor, protestuesit marshojnë në kryeqytet!

TIRANË – Pas përfundimit të fjalimeve para Kryeministrisë, mijëra protestues marshuan në rrugët e kryeqytetit, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
Gjatë marshimit, pjesëmarrësit brohoritën slogane si: "Shqipëri e Re", "Edi Rama jep dorëheqjen", "Nuk jemi për dhunë", "Jemi vetëm për dorëheqjen e Ramës" dhe "Patronazhistët që janë këtu të largohen".
Pamjet nga vendngjarja tregojnë një pjesëmarrje të lartë në Bulevardin "Dëshmorët e Kombit", ku protestuesit vijuan marshimin nën masa të shtuara sigurie.
Sipas organizatorëve, protestës iu bashkuan edhe shqiptarë të ardhur nga diaspora, ndërsa ata e cilësuan këtë si një nga tubimet me pjesëmarrjen më të madhe të zhvilluara deri më tani.
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