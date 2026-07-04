‘Neveri, ndyrësi ekstremiste’! Erion Braçe shpërthen ndaj protestuesve që u shfaqën me arkivol për Ramën tek Kryeministria

TIRANË – Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, ka reaguar pas protestës së zhvilluar të shtunën para Kryeministrisë, ku një grup protestuesish u shfaqën me një arkivol simbolik të shoqëruar me fotografinë e kryeministrit Edi Rama.
Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Braçe e cilësoi skenën si "të turpshme" dhe "ekstremiste", duke deklaruar se një simbol i tillë nuk ka vend në një shoqëri demokratike.
"Arkivoli nuk është poezi. Arkivoli, këtu e kudo, ka vetëm një funksion dhe një kuptim: vdekjen. Kjo që shoh është përtej urrejtjes dhe përfaqëson qëllimin e ekstremizmit të dhunshëm", shkroi deputeti socialist.
Braçe shtoi se, sipas tij, veprime të tilla bien ndesh me vlerat e demokracisë liberale evropiane dhe u bëri thirrje qytetarëve t’i refuzojnë ato.
Reagimi i tij vjen pasi gjatë protestës së zhvilluar në Tiranë, protestuesit shfaqën një arkivol simbolik dhe zhvilluan edhe akte të tjera simbolike kundër kryeministrit Edi Rama.
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