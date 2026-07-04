“Diktatori i fundit”! Protestuesit rrëzojnë në mënyrë simbolike bustin e Edi Ramës

TIRANË – Një nga momentet që tërhoqi vëmendje gjatë protestës së zhvilluar në kryeqytet ishte paraqitja e një busti simbolik të kryeministrit Edi Rama.
Mbi bust ishte vendosur mbishkrimi “Diktatori i fundit”, ndërsa protestuesit e rrëzuan atë me litar dhe më pas e shkelën, duke e krahasuar këtë akt me rrëzimin e bustit të ish-diktatorit Enver Hoxha në vitin 1991.
Veprimi u shoqërua me brohoritje nga një pjesë e pjesëmarrësve dhe u konsiderua nga organizatorët si një akt simbolik proteste kundër qeverisë.
Sipas organizatorëve, protesta ishte ndër tubimet më të mëdha të mbajtura deri më tani, me pjesëmarrje të qytetarëve nga Shqipëria dhe diaspora.
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