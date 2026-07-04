Jo vetëm tortë! Më rënda akoma! Ramës i shkojnë dhe me arkivol poshtë zyrës

Në mbrëmjen e së shtunës, në Tiranë u zhvillua protesta e 35-të e quajtur “Revolucioni i Flamingove”, ku morën pjesë protestues nga vendi dhe dhjetëra shqiptarë të ardhur nga diaspora.
Tubimi përkoi me 62-vjetorin e lindjes së kryeministrit Edi Rama. Gjatë protestës, pjesëmarrësit sollën disa torta me mbishkrime të ndryshme, të cilat u vendosën pranë zonës së protestës.
Një nga momentet që tërhoqi vëmendje ishte shfaqja e një arkivoli simbolik në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”. Arkivoli, i mbajtur nga disa protestues, kishte të vendosur një fotografi të kryeministrit Edi Rama.
Me shfaqjen e tij, një pjesë e protestuesve brohoritën slogane, ndërsa nga podiumi vijoi programi i parashikuar i organizatorëve, ku u dëgjuan edhe thirrje kundër kryeministrit.
Protesta u zhvillua nën masa të shtuara sigurie dhe, deri në përfundim të saj, nuk u raportuan incidente të rënda.
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