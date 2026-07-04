“Populli të uron dorëheqjen” – Protestuesit sjellin torta në bulevard në ditëlindjen e kryeministrit

TIRANË – Dita e 35-të e protestës në kryeqytet ka përkuar këtë të shtunë me ditëlindjen e kryeministrit Edi Rama, i cili feston 62-vjetorin.
Në këtë kontekst, një pjesë e protestuesve kanë sjellë në shesh torta simbolike me mesazhe politike drejtuar kryeministrit. Në njërën prej tyre shkruhej: “Populli të uron, jep dorëheqjen, merr dhe Saliun me vete”, ndërsa në një tjetër: “Torta sot, dorëheqja nesër”.
Disa aktivistë deklaruan se kjo do të jetë “ditëlindja e fundit” e Ramës në detyrën e kryeministrit, duke e lidhur simbolikisht protestën me kërkesën për dorëheqje.
Gjatë tubimit në Sheshin “Skënderbej”, protestuesit vijuan me thirrje dhe slogane kundër qeverisë, të shoqëruara me pankarta dhe brohoritje në qendër të Tiranës.
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