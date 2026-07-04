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Protestë mbarëkombëtare në Tiranë, diaspora bashkohet me marshimin drejt Kryeministrisë
Transmetuar më 04-07-2026, 19:56

TIRANË – Në kryeqytet po zhvillohet protesta mbarëkombëtare, ku qytetarë nga Shqipëria dhe diaspora janë mbledhur në sheshin “Skënderbej” dhe kanë nisur marshimin drejt Kryeministrisë.

Protestuesit po kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke e shoqëruar tubimin me thirrje dhe slogane kundër qeverisë aktuale.

Kjo është hera e dytë që diaspora i bashkohet protestave në Tiranë, duke u bërë pjesë e lëvizjes së qytetarëve që kundërshtojnë qeverisjen.

Pas mbërritjes në kryeqytet, kolonat e protestuesve janë shpërndarë në rrugët kryesore të qytetit, ndërsa marshimi drejt Kryeministrisë ka vijuar në mënyrë të organizuar.

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