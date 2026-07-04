Argjentinë: një foto që kap shpirtin e një kombi të dashuruar pas futbollit

BUENOS AIRES – Një fotografi e realizuar nga fotoreporteri i njohur i Associated Press, Rodrigo Abd, ka tërhequr vëmendje për mënyrën se si pasqyron pasionin e argjentinasve për futbollin dhe kulturën e tyre kolektive rreth Kombëtares.
Abd, dy herë fitues i Çmimit Pulitzer, me mbi 20 vite përvojë në terren në vende të ndryshme të botës, ka dokumentuar momente nga konflikte dhe kriza humanitare në Siri, Ukrainë, Afganistan dhe Amerikën Latine, por edhe skena të jetës së përditshme në Argjentinë.
Fotoja në fjalë lidhet me atmosferën e Kupës së Botës, periudhë gjatë së cilës shoqëria argjentinase ndryshon ritmin e saj të përditshëm, duke u bashkuar rreth ekipit kombëtar dhe figurës së Lionel Messi-t.
Në imazh paraqitet një ide origjinale e një kujdestari qensh në Buenos Aires, i cili ka veshur qentë që shëtit me fanela me numrin 10 të Messi-t, duke i kthyer ata në një simbol të humorit dhe pasionit sportiv që karakterizon vendin gjatë turneve të mëdha.
Sipas përshkrimeve, fotografia synon të tregojë jo vetëm dashurinë për futbollin, por edhe ndjesinë e unitetit social që krijohet në Argjentinë gjatë ndeshjeve të rëndësishme, ku emocionet kolektive – nga gëzimi te zhgënjimi – përjetohen si një përvojë e përbashkët.
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