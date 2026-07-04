Misteri i një zhdukje në Greqi ku përmenden edhe dy shqiptarë

Kanë kaluar 45 ditë nga zhdukja e Yu Ting në zonën e Artemidës, pranë Athinës, ndërsa autoritetet vijojnë hetimet pa një rezultat konkret. Gjatë kësaj kohe, janë shfaqur dëshmi dhe informacione të reja që po shqyrtohen me kujdes, por ende nuk ka një pistë përfundimtare që çon në vendndodhjen e saj, shkruajnë mediat greke.
Me interes të veçantë është dëshmia e motrës së saj në emisionin “Live News” të stacionit televiziv “Mega”, e cila jeton në Kinë. Për shkak të distancës, ajo nuk kishte komunikim të shpeshtë me Yu Ting, megjithatë, siç u bë e ditur, ajo iu drejtua mediumeve, pasi praktika të tilla janë veçanërisht të përhapura në vend.
Sipas asaj që ajo dyshohet se i ka thënë, personi i zhdukur ndodhet në jugperëndim të shtëpisë së saj dhe po mbahet në një banesë, pa mundësi të largohet. Ky informacion specifik nuk është konfirmuar nga autoritetet dhe nuk është pjesë e hetimit zyrtar.
Sipas informacioneve, ajo ishte takuar në Nisë me një oficer policie në pension, dy shtetas shqiptarë, një vendas dhe një prift. Fillimisht, dihej se takimi kishte të bënte me pronën e kishës, megjithatë, sipas informacioneve më të fundit, hetimet po shqyrtojnë mundësinë që tema e vërtetë e takimit të ishte e ndryshme.
Sipas të njëjtave informacione, Yu Ting në fund nuk vazhdoi me bashkëpunimin që iu propozua, me autoritetet që po hetojnë nëse ky takim specifik lidhet me zhdukjen e saj. Burri i saj mohon kategorikisht që Yu Ting është kthyer në Kinë vullnetarisht.
Ai pretendon se ajo nuk ka marrë me vete rroba apo sende personale, se nuk ka pasur lëvizje në llogaritë e saj bankare dhe se nuk ka pasur komunikim me të afërmit apo miqtë.
Në të njëjtën kohë, ai vëren se gruaja e tij reagoi plotësisht normalisht para zhdukjes së saj dhe nuk kishte dhënë asnjë shenjë se planifikonte të largohej. Sipas programit “Live News” të stacionit televiziv “Mega”, Yu Ting u jepte hua para njerëzve në mjedisin e saj profesional, me marrëveshjet që bëheshin përmes marrëveshjeve private dhe të bazuara në besim midis dy palëve.
Autoritetet po shqyrtojnë nëse ndonjë çështje financiare mund të lidhet me rastin. Burri i saj gjithashtu hedh poshtë skenarët që e lidhin atë me shërbime sekrete ose çështje me interes ushtarak.
Siç pohon ai, Yu Ting nuk ishte e përfshirë në programe politike, ushtarake apo të armatimit dhe, sipas mendimit të tij, nuk kishte arsye që ajo të përfshihej në raste të tilla.
Kërkimi për mbetjet e saj vazhdon, me autoritetet që po shqyrtojnë çdo provë dhe informacion të disponueshëm që mund të çojë në hetimin e zhdukjes së saj.
Sipas informacioneve të deritanishme, në orën 11:07 të mëngjesit të 20 majit, ajo i dërgoi dokumente bashkëshortit të saj. Disa minuta më vonë, në orën 11:16, ajo i dërgoi foto vjehrrës së saj, pa asnjë mesazh që i shoqëronte ato.
Kur vjehrra e pyeti me anë të mesazhit nëse ishte mirë, ajo u përgjigj: “Po, gjithçka është në rregull. Do të shkoj në punë.” Ajo dërgoi edhe fotot.
Vjehrra e saj u përpoq ta telefononte, por gruaja nuk iu përgjigj. Në orën 12:05, shoferi i autobusit të linjës 305 thuhet se është personi i fundit që e pa, në stacionin Nomismatokopio. Gjurma e fundit e telefonit të saj celular u regjistrua në orën 15:23 të po asaj dite, dhe pajisja u çaktivizua menjëherë më pas. Që atëherë, nuk ka pasur asnjë shenjë tjetër jete.
Kontrollet në shtëpinë e saj nuk zbuluan asnjë provë që ajo kishte vendosur të zhdukej vullnetarisht. Përkundrazi, sipas informacioneve, gjithçka tregonte se ajo kishte ndërmend të kthehej në shtëpinë e saj. Qepenat ishin të hapura, akuariumi mbeti i ndezur, ndërsa ajo e kishte lënë çajin mbi tavolinë, i cili kur u gjet tani ishte i mykur. Kjo provë përforcon vlerësimin se gruaja nuk kishte ndërmend të largohej nga shtëpia vullnetarisht.
Gruaja e zhdukur ishte aktive në sektorin e pasurive të paluajtshme, duke marrë kryesisht raste për investitorë të pasur kinezë. Në të njëjtën kohë, ajo ishte menaxhere e një kompanie karburantesh të lëngshme në zonën e Rentis. Sipas deklaratave, ajo po përballej me detyrime financiare në rritje dhe mosmarrëveshje financiare si me kompani ashtu edhe me individë.
Ajo kishte borxhe, të cilat – siç e kishte këshilluar kontabilisti i saj – duhej t’i shlyente. I njëjti kontabilist dëshmoi gjithashtu se gruaja e zhdukur kishte një partner, të cilin ajo nuk e kishte takuar kurrë personalisht. Në të njëjtën kohë, llogaritë e saj personale bankare ishin sekuestruar, por asnjë lëvizje nuk ishte regjistruar që nga zhdukja e saj.
Dëshmia e motrës së saj konsiderohet gjithashtu e rëndësishme. Siç deklaroi ajo, gruaja e zhdukur kishte lëshuar një leje pune në Shqipëri, të cilën e mori në mesin e prillit.
Qëllimi i saj ishte t’u paraqiste investitorëve kinezë parcela toke në Shqipëri, si pjesë e aktiviteteve profesionale që kishin filluar në prill.
Sipas informacionit që po shqyrtohet, gruaja kishte blerë një banesë që më parë ishte lidhur me një çështje mafioze. Autoritetet po shqyrtojnë nëse ky element i veçantë ka ndonjë lidhje me zhdukjen e saj. Megjithatë, bashkëshorti i saj, Vasilis Karavasilis, duke folur në emisionin “Society Hour Open” të emisionit OPEN, u shfaq kategorik se ata nuk kishin marrë kurrë kërcënime, duke pretenduar se nuk kishte arsye për shqetësim. “Ajo nuk është në rrezik nga kjo. Ne nuk kishim marrë kërcënime. Diçka e tillë nuk ndodh papritur”, tha ai.
Ditën që Yu Ting u zhduk, ajo kishte me vete rreth 200 euro para të gatshme. Ajo kishte gjithashtu pasaportën, lejen e qëndrimit dhe patentën e drejtimit. Pavarësisht faktit se ajo kishte me vete dokumentet e saj personale, nuk është vërtetuar asnjë përdorim i mëvonshëm i tyre.
Sipas informacioneve, gruaja e zhdukur shmangte udhëtimin me makinë, pasi nuk donte të përballej me probleme me trafikun dhe parkimin. Për këtë arsye, ajo shpesh përdorte autobusin për transportin e saj.
Zhdukja e saj u raportua përfundimisht nga vëllai i burrit të saj. Siç doli, burri i saj punonte në një anije dhe, sipas asaj që ai pretendoi, nuk mund të komunikonte me të për shkak të kushteve të punës. “Isha në anije dhe nuk mund të flisja. Starlink në Kinë nuk funksionon dhe në mes të oqeanit nuk ka sinjal”, tha ai.
Sipas dëshmisë së bashkëshortit të saj, më 25 maj, ai u përpoq ta telefononte në celular, por ajo nuk iu përgjigj. Ai tha se për shkak të ngarkesës së punës, ata nuk komunikonin çdo ditë, ndërsa kishte periudha kur mund të flisnin edhe një herë në muaj. Pesë ditë më vonë, ai i kërkoi vëllait të tij të vinte në shtëpinë e saj.
Ai ra zile, zbuloi se dera ishte e mbyllur, pa që shtëpia dukej normale dhe doli pa hyrë brenda.
Më 10 qershor, ndërsa – siç tha ai – po kryheshin teste në anijen ku ai po punonte, ai mori një telefonatë nga motra e gruas së zhdukur, e cila ishte e shqetësuar sepse nuk kishin folur që nga fundi i prillit. Një mikeshë e ngushtë e gruas shprehu gjithashtu shqetësim, pasi as ajo nuk ishte në gjendje ta kontaktonte.
Më në fund, më 12 qershor, burri e dërgoi vëllanë e tij përsëri në shtëpi për të hapur banesën. Ai këmbënguli se komunikimi i rrallë midis tyre ishte normal për shkak të natyrës së punës së tij. Ai gjithashtu argumentoi se problemet financiare të gruas së tij nuk ishin të tilla që të justifikonin frikën ose dyshimet për diçka serioze.
Duke iu referuar aktiviteteve profesionale të gruas së tij, burri i saj shpjegoi se ata nuk mbanin marrëdhënie të ngushta me lagjen kineze të Athinës apo të Selanikut.
Siç tha ajo, ajo ndihmoi kinezët që përballeshin me probleme me lejet e qëndrimit, vizat, borxhet dhe procedurat që lidheshin me “Vizën e Artë”, duke ofruar mbështetje përkthimi dhe konsulence.
Ai gjithashtu pretendoi se ka një prani të shërbimeve kineze në të gjitha kryeqytetet, megjithatë nuk iu drejtua atyre për ndihmë, pasi besonte se nuk kishte lidhje relevante me rastin.
Hetimet treguan gjithashtu se pas zhdukjes së saj nuk kishte asnjë aktivitet as në llogaritë e saj të email-it. Email-et e saj kanë mbetur joaktive që nga dita kur ajo u zhduk.
Deri më sot, asnjë provë e re nuk ka çuar në vendndodhjen e saj, ndërsa autoritetet vazhdojnë hetimet e tyre, duke shqyrtuar të gjitha skenarët e mundshëm rreth zhdukjes së saj. (Newsbomb.gr)
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