“Lironi çunat” – autokolona nga Tirana, protestë para Komisariatit nr. 3

TIRANË – Përfaqësues të diasporës shqiptare janë bashkuar sot me protestat që po zhvillohen në kryeqytet, duke mbërritur në Tiranë me autokolona dhe duke iu bashkuar tubimit të paralajmëruar për orën 19:00.
Para nisjes së protestës kryesore, autokolona e tyre është ndalur në disa rrugë të qytetit dhe më pas pranë Komisariatit nr. 3 në Tiranë, ku ndodhen të paraburgosur disa nga protestuesit e arrestuar gjatë tubimeve të zhvilluara përpara Kuvendit.
Pjesëmarrësit kanë kërkuar lirimin e të ndaluarve, duke brohoritur slogane si “Lironi çunat”, ndërsa kërkesat e tyre lidhen me arrestimet e kryera gjatë protestave të ditëve të fundit.
Ndalesa para komisariatit është shoqëruar me praninë e qytetarëve dhe përfaqësuesve të diasporës, të cilët kanë deklaruar se do të vijojnë të marrin pjesë në protestën e paralajmëruar masive në qendër të Tiranës.
Autoritetet nuk kanë dhënë ende një reagim të detajuar për kërkesat e protestuesve.
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