Eurodeputetja italiane: “Askush s’mund të blejë territorin e Shqipërisë” – debat i fortë për projektin në Sazan dhe Nartë

TIRANË – Eurodeputetja italiane Ilaria Salis ka deklaruar nga Tirana se projekti i planifikuar në zonat e Sazanit dhe Nartës nuk duhet parë vetëm si një investim turistik, por si një çështje e sovranitetit dhe mbrojtjes së territorit shqiptar.
Salis, e cila mori pjesë në protestën kundër projektit, tha se mesazhi kryesor i qytetarëve është se “Shqipëria nuk është në shitje” dhe se askush nga jashtë nuk mund të marrë apo të blejë territor të një shteti sovran.
Sipas saj, protesta përfshin jo vetëm shqetësime mjedisore, por edhe një dimension demokratik, duke ngritur pikëpyetje mbi mënyrën e vendimmarrjes dhe transparencën e projekteve të mëdha në zona të mbrojtura.
Deklaratat e saj vijnë në kuadër të një lëvizjeje të gjerë qytetare që kundërshton zhvillimin e projektit në zonën e Nartës dhe ishullit të Sazanit, një zonë e njohur për biodiversitetin dhe habitatin e flamingove.
Qeveria shqiptare nga ana tjetër e ka mbrojtur projektin si një investim strategjik në turizëm, duke theksuar se procedurat ligjore dhe mjedisore janë ende në proces shqyrtimi.
Debati për projektin ka sjellë protesta të vazhdueshme në Tiranë dhe qytete të tjera, duke e kthyer çështjen në një nga temat më të diskutuara politike dhe mjedisore të muajve të fundit.
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