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Kolona të gjata automjetesh në pikën kufitare të Morinës, vonesa në hyrje drejt Shqipërisë
Transmetuar më 04-07-2026, 17:30

Morinë, 4 korrik 2026 – Në pikën kufitare të Morinës janë krijuar kolona të gjata automjetesh këtë të shtunë, duke shkaktuar vonesa në qarkullimin drejt Shqipërisë.

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar e Kosovës ka bërë të ditur se radhët në dalje të territorit kosovar kanë arritur deri në 3.5 kilometra. Sipas njoftimit, vonesat janë shkaktuar nga procedurat e regjistrimit të hyrjes së qytetarëve nga autoritetet shqiptare.

Autoriteti kosovar ka sqaruar se situata është regjistruar që nga orët e para të mëngjesit dhe vijon gjatë ditës.

Deri në këtë fazë nuk ka një reagim zyrtar nga autoritetet shqiptare lidhur me shkaqet e vonesave apo intensifikimin e kontrolleve në këtë pikë kufitare.

Kolonat kanë prekur qytetarët që udhëtojnë drejt Shqipërisë për arsye të ndryshme, përfshirë edhe pjesëmarrjen në aktivitete të planifikuara në kryeqytet.

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