Zjarr në një varrezë automjetesh në Kamëz

Kamëz, 4 korrik 2026 – Një zjarr ka përfshirë një varrezë automjetesh në zonën e Kamzës, duke shkaktuar shtëllunga të dendura tymi që janë përhapur në mjedisin përreth.
Flakët kanë përfshirë disa automjete të parkuara në zonë, ndërsa forcat zjarrfikëse kanë ndërhyrë menjëherë për të izoluar vatrën e zjarrit dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të tij.
Sipas informacioneve paraprake, situata është vënë nën kontroll dhe po shkon drejt normalizimit, ndërsa ekipet zjarrfikëse vijojnë punën për shuarjen e plotë të flakëve.
Deri në këtë fazë nuk raportohet për persona të lënduar. Shkaqet e zjarrit mbeten ende të paqarta dhe pritet të hetohen nga autoritetet përkatëse.
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