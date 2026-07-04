Irani nis ceremonitë mortore për Ali Khamenein, ndërsa mungon ende një paraqitje publike e Mojtaba Khameneit

Teheran, 4 korrik 2026 – Irani ka nisur ceremonitë shtetërore mortore për udhëheqësin e ndjerë suprem, Ali Khamenei, ndërsa deri më tani nuk ka pasur asnjë paraqitje publike të pasuesit të tij, Mojtaba Khamenei.
Që në orët e para të mëngjesit, mijëra qytetarë u mblodhën në kompleksin e lutjeve Grand Mosalla në Teheran për t’i bërë homazhe ish-udhëheqësit suprem. Autoritetet iraniane kanë njoftuar se gjatë ceremonive gjashtëditore pritet pjesëmarrja e deri në 20 milionë personave.
Masat e sigurisë janë forcuar ndjeshëm në kryeqytet. Forcat e policisë dhe njësitë e sigurisë janë vendosur në zonën përreth Grand Mosallas, ndërsa qarkullimi i automjeteve është kufizuar në një perimetër prej më shumë se një kilometri nga vendi ku zhvillohen ceremonitë.
Sipas mediave shtetërore iraniane, pjesëmarrësit kanë brohoritur slogane në mbështetje të hakmarrjes gjatë homazheve për Khamenein, i cili, sipas raportimeve, u vra më 28 shkurt, në ditën e parë të konfliktit mes Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit.
Arkivoli me trupin e Ali Khameneit, së bashku me ata të katër anëtarëve të familjes së tij të vrarë në të njëjtin sulm, do të qëndrojë për homazhe deri më 6 korrik. Më pas, kortezhi mortor do të dërgohet në qytetin e shenjtë të Qomit, për të vijuar me ndalesa në Bagdad, Qerbela dhe Nexhef në Irak, përpara se ceremonia e varrimit të zhvillohet më 9 korrik në Mashhad, vendlindjen e ish-udhëheqësit.
Pasiguri për praninë e udhëheqësit të ri suprem
Vëmendja mbetet e përqendruar te mundësia e një paraqitjeje publike të Mojtaba Khameneit gjatë ceremonive. Ai nuk është shfaqur në publik që prej sulmit në të cilin humbi jetën babai i tij dhe, sipas raportimeve, mbeti i plagosur.
Analistët vlerësojnë se pjesëmarrja e tij do të kishte rëndësi simbolike dhe institucionale, pasi sipas traditës së Republikës Islamike, udhëheqësi i ri suprem drejton lutjen mortore për paraardhësin e tij, duke përforcuar legjitimitetin e transferimit të pushtetit.
Në një intervistë për Radion Farda të Radios Evropa e Lirë, aktivisti për të drejtat e njeriut Taghi Rahmani tha se prania e Mojtaba Khameneit do të ishte në përputhje me këtë ritual, por shtoi se shqetësimet për sigurinë mund të ndikojnë në vendimmarrjen e autoriteteve.
Nga ana tjetër, analisti politik Babak Dorbeiki u shpreh skeptik lidhur me mundësinë e një paraqitjeje publike, duke theksuar se mungesa ose prania e udhëheqësit të ri nuk duhet të interpretohet domosdoshmërisht si sinjal politik, pasi faktorët e sigurisë mbeten përcaktues në situatën aktuale.
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