Protestuesi i arrestuar gjatë tubimit para Parlamentit dërgohet në spital pas përkeqësimit të gjendjes shëndetësore

Tiranë, 4 korrik 2026 – Niko Qerkja, i arrestuar gjatë protestës së zhvilluar para Parlamentit, është transportuar në spital pas përkeqësimit të gjendjes së tij shëndetësore, ndërsa janë ngritur pretendime se ai është dhunuar në ambientet e bllokut të sigurisë "Mine Peza".
Sipas raportimeve, Qerkja ka shfaqur kriza epileptike, çka ka bërë të nevojshme ndërhyrjen e personelit mjekësor dhe dërgimin e tij në spital për trajtim.
Ndërkohë, një grup qytetarësh u mblodhën pranë bllokut të sigurisë "Mine Peza", ku kërkuan informacion mbi gjendjen e tij shëndetësore dhe transportimin e menjëhershëm në spital.
Protestuesit kanë kërkuar gjithashtu identifikimin dhe publikimin e emrave të efektivëve të policisë që, sipas pretendimeve të tyre, kanë ushtruar dhunë ndaj të arrestuarit.
Sipas të njëjtave burime, qytetarët kontaktuan edhe institucionin e Avokatit të Popullit për të kërkuar ndërhyrje në lidhje me rastin, duke pretenduar se nuk morën përgjigje.
Deri në këtë fazë, Policia e Shtetit nuk ka reaguar zyrtarisht lidhur me pretendimet për dhunë ndaj të arrestuarit.
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