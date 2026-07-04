Kapet në Greqi 58-vjeçari Albert Kapllanaj, i dënuar për vrasjen e ndodhur në vitin 1999

Në kuadër të operacionit policor të koduar “The Wanted”, është bërë i mundur lokalizimi dhe arrestimi në Greqi i shtetasit shqiptar Albert Kapllanaj, 58 vjeç. Kapja e tij është realizuar me qëllim ekstradimin drejt Shqipërisë, pasi ky shtetas rezultonte i shpallur në kërkim ndërkombëtar.
Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, me një vendim të datës 27 qershor 2013, e ka dënuar 58-vjeçarin me 14 vjet burgim për veprat penale “Vrasja me dashje”, “Vrasja me dashje” e mbetur në tentativë, si dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve luftarake dhe i municionit”. Nga ky dënim, atij i kanë mbetur për të vuajtur edhe 6 vite burgim.
Ngjarja për të cilën ai akuzohet ka ndodhur në vitin 1999. Gjatë një konflikti për motive të dobëta me tre shtetas, Albert Kapllanaj ka qëlluar disa herë me armë zjarri në drejtim të tyre. Si pasojë e të shtënave, mbeti i vrarë shtetasi A. F., si dhe u plagosën dy familjarë të viktimës.
Njoftimi
Në kuadër të operacionit të koduar “The ëanted”, u bë kapja në Greqi dhe arrestimi me qëllim ekstradimin në Shqipëri i shtetasit Albert Kapllanaj, 58 vjeç.
Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, me vendimin e datës 27.06.2013, e ka dënuar me 14 vjet burgim, për veprat penale “Vrasje me dashje”, “Vrasja me dashje”, mbetur në tentativë, dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve luftarake dhe i municionit”. Nga dënimi i kanë mbetur për të kryer 6 vjet burgim.
Në vitin 1999, 58-vjeçari, gjatë një konflikti për motive, me 3 shtetas, ka qëlluar disa herë me armë zjarri drejt tyre. Nga të shtënat ka humbur jetën shtetasi A. F. dhe janë plagosur 2 familjarët e tij
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