Marjana Koçeku për BBC: Rama ka rënë në krizë të madhe legjitimiteti dhe nuk frymëzon më!

Prestigjiozja britanike BBC i ka kushtuar një artikull zhvillimeve më të fundit politike dhe tensioneve që po kalon Shqipëria, duke u ndalur specifikisht te pakënaqësitë e brendshme që kanë përfshirë kampin socialist. Në këtë kuadër, media ndërkombëtare ka marrë një prononcim nga deputetja tashmë e pavarur, Marjana Koçeku, e cila ka lëshuar akuza të forta ndaj kryeministrit Edi Rama, duke e cilësuar atë si pjesë kryesore të problemit për të cilin rinia po proteston çdo ditë.
Koçeku, anëtarja më e re e Parlamentit shqiptar në moshën 25-vjeçare, u përzgjodh vitin e kaluar nga vetë Rama si kandidate në qarkun e Shkodrës, pas repitacionit të saj si aktiviste mjedisore. Megjithatë, ajo ka vendosur të shkëputet përfundimisht nga Partia Socialiste, duke deklaruar se mosha dhe parimet e saj nuk e lejonin të qëndronte në rresht për të duartrokitur qeverinë e për të bërë sikur nuk po ndodh asgjë.
Në intervistën e saj për BBC, deputetja e pavarur theksoi se kryeministri po përballet me një humbje të ndjeshme të besimit publik. “Ai nuk i frymëzon më njerëzit dhe mendoj se kjo e ka çuar në një krizë të madhe legjitimiteti. M’u desh pak kohë ta kuptoja se përtej fasadave të bukura që duken kaq të shkëlqyera, realiteti nuk është i njëjtë. Dhe njerëzit po e kuptojnë gjithnjë e më shumë çdo ditë”, u shpreh Koçeku. Artikulli i BBC-së vëren se pavarësisht qëndresës së dyanshme, ku protestuesit refuzojnë të largohen nga rrugët e Tiranës dhe Rama refuzon të dorëhiqet, kriza politike mbetet e ndezur.
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