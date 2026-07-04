Berisha kërkon lirimin e menjëhershëm të protestuesve: Policia ushtroi dhunë barbare dhe simuloi plagosje të rreme

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të protestuesve të arrestuar, duke dënuar ashpër atë që ai e cilësoi si dhunë barbare dhe primitive të ushtruar ndaj tyre me urdhër të qeverisë. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët në rrjetet sociale, Berisha deklaroi se reagimi i forcave të rendit ndaj një grupi që protestonte në mënyrë paqësore ishte tërësisht disproporcional dhe hakmarrës.
Sipas kryedemokratit, ndërkohë që veprimet e protestuesve u kufizuan vetëm në hedhjen e vezëve dhe qeseve me miell – akte që sipas tij ndodhin ndaj politikanëve në mbarë botën – strukturat e policisë u përgjigjën me brutalitet të skajshëm. Ai akuzoi efektivët për përdorimin e gazit lotsjellës të skaduar, sprajit të specit, topave të ujit, si dhe për ushtrimin e dhunës fizike, përfshirë shkelmat në kokë ndaj personave të rrëzuar dhe torturat brenda automjeteve të shoqërimit.
Në fjalën e tij, Berisha hodhi dyshime të forta edhe mbi raportimet zyrtare për efektivë të lënduar, duke e akuzuar qeverinë për inskenim të situatës. Ai pretendoi se pas verifikimeve të kryera me bluzat e bardha, rezulton se plagosjet e policëve janë të simuluara dhe të rreme. Si shembull, lideri i opozitës përmendi rastin e një dëshmitari të rremë, i cili sipas tij u shfaq në shtratin e spitalit si i plagosur, por më pas u identifikua në pamje filmike duke shkelmuar protestuesit në terren. Në përfundim, në prag të daljes së të arrestuarve përpara gjykatës, Berisha kërkoi ndëshkimin ligjor për të gjithë urdhëruesit dhe zbatuesit e këtij operacioni policor.
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