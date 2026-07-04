Hetimet për vrasjen e Eglant Koçit: Zbulohen detaje të reja në kompjuterët e Armand Shakajt

Ekspertiza e pajisjeve elektronike të sekuestruara në zyrat e shtetasit Armand Shakaj ka nxjerrë në dritë të dhëna të reja që lidhen me llogari të kriptomonedhave, duke i dhënë një dritësim të ri hetimeve për vrasjen e Eglant Koçit. Provat e rikuperuara nga ekspertët e Laboratorit Kriminalistik forcojnë dyshimet e grupit hetimor se krimi i rëndë ka pasur motive financiare. Mbi bazën e këtyre materialeve, prokuroria po shqyrton mundësinë e ndryshimit të kualifikimit të veprës penale nga "vrasje me dashje" në një akuzë më të rëndë.
Sipas dinamikës së rindërtuar nga hetimi, Armand Shakaj dyshohet se ka vrarë mikun e tij, Eglant Koçi, duke e qëlluar me një plumb në kokë, dhe më pas e ka hedhur trupin në një humnerë në zonën e Elbasanit. Trupi i pajetë i viktimës u gjet rreth dy javë pas ngjarjes në gjendje të avancuar dekompozimi.
Autoriteti policor bën me dije se i dyshuari Armand Shakaj vijon të jetë në arrati dhe mbetet në kërkim. Ndërkohë, strukturat hetimore po zhvillojnë kontakte të vazhdueshme me familjarët e tij, me qëllim bindjen e të kërkuarit për t’u vetëdorëzuar përpara drejtësisë.
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