Zjarri në malin e Shëngjinit, Policia shoqëron një person si autor të dyshuar të zjarrvënies

Policia e Lezhës ka shoqëruar në komisariat një person si autor të dyshuar për shkaktimin e zjarrit masiv në malin e Shëngjinit. Sipas të dhënave të para, ky shtetas dyshohet se ka ndezur flakët gjatë kohës që po digjte mbeturina në afërsi të zonës malore, veprim i cili më pas ka dalë jashtë kontrollit duke u përhapur në sipërfaqen pyjore.
Lidhur me situatën e zjarreve në rajon, kryetari i Bashkisë Lezhë, Pjerin Ndreu, dhe drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Haki Çako, kanë inspektuar zonat e prekura dhe kanë bërë thirrje të përsëritur për rritjen e vigjilencës.
Autoritetet shtetërore dhe vendore iu kanë kërkuar prerazi qytetarëve dhe institucioneve të shmangin plotësisht djegien e mbeturinave apo të mbetjeve bujqësore në këtë periudhë, pasi temperaturat e larta rrezikojnë përshkallëzimin e menjëhershëm të flakëve, duke vënë në rrezik serioz jetën e banorëve dhe zonat e banuara.
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