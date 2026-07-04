Kapet me 21.6 kilogramë kokainë, arrestohet 28-vjeçari shqiptar në Francë

FRANCA- Një 28-vjeçar shqiptar është arrestuar nga autoritetet doganore franceze pasi u kap duke transportuar 21.6 kilogramë kokainë në autostradën A8, pranë pikës së pagesës La Barque në Fuveau. Lënda narkotike, me një vlerë të përllogaritur prej rreth 1.5 milionë eurosh në treg, u zbulua gjatë një kontrolli të zhvilluar në orët e para të mëngjesit të 30 qershorit. I riu u vu në pranga në vendngjarje, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e rastit dhe destinacionin e drogës.
Sipas mediave franceze, të ulur në një nga stolat në gjykatën e AIX-it, një nënë dhe djali i saj u mbushën me emocione. Ata mbanin dorë për dore, dukeshin të humbur dhe vazhdonin të qanin e të luteshin. Pranë tyre ishin një shportë e vogël prej xunkthi, një valixhe dhe një çantë e bukur udhëtimi.
Në bankën e të akuzuarve ishte ulur djali i madh, Kevin S., 28 vjeç, i martuar, me një fëmijë 11 muajsh. Ai sapo kishte mbaruar studimet. Nëna e tij ishte drejtoreshë shkolle në Shqipëri, vendin e tyre të origjinës. Vëllai i tij më i vogël po ndiqte gjithashtu universitetin.
Kevini mendoi se ata do të dukeshin, më pak dyshues, në Audi-n e tij me familjen e tij. Por oficerët e doganës kanë zbuluar dhe sekuestruar drogë, armë dhe para të gatshme. Të martën, më 30 qershor 2026, në orën 7:10 të mëngjesit, ata ndaluan Kevinin në autostradën A8, në pikën e pagesës La Barque, në qytetin e Fuveau.
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