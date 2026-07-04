Ndahet nga jeta në moshën 99-vjeçare aktori i njohur Koço Qendro

Arti shqiptar ka pësuar një humbje të madhe sot me ndarjen nga jeta në moshën 99-vjeçare të aktorit të njohur Koço Qendro, një prej personaliteteve më jetëgjatë dhe të vlerësuar të skenës dhe kinemasë shqiptare. I lindur në Senicë të Delvinës, Qendro u përfshi që në rini si partizan në Luftën Nacionalçlirimtare në qarkun e Korçës, ndërsa karrierën artistike e nisi në fillim të viteve ’60 me Estradën e Maliqit për t’u bërë më pas pjesë e pashkëputur e trupës së Teatrit "A.Z. Çajupi" të Korçës.
Gjatë karrierës së tij të pasur disadekadëshe, Qendro ka realizuar role të spikatura që kanë lënë gjurmë në historinë e teatrit, si interpretimi i Sir Enry Egidi te "Nata e Dymbëdhjetë" e Shekspirit nën regjinë e Pirro Manit. Një tjetër pikë kulmore e karrierës së tij ishte roli i Harpagonit te "Koprraci" i Molière-it, me regji të Dhimitër Orgockës, të cilin e interpretoi në dy periudha të ndryshme (në vitin 1976 dhe 2005), duke fituar edhe çmimin "Aktori më i Mirë" në festivalin "Apollon" në Fier.
Përveç aktivitetit si aktor, ai dha një kontribut të çmuar në dokumentimin e historisë së teatrit në rajonin e Korçës, duke punuar për ngritjen e arkivit dhe sallës së muzeut të këtij institucioni. Për meritat e tij në luftë dhe në fushën e artit, Koço Qendro është dekoruar me gjashtë medalje dhe tre urdhra shtetërorë, mes të cilëve "Ylli i Kuq" dhe Urdhri "Naim Frashëri".
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