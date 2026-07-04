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Nisin zjarret e verës në qarkun e Lezhës: Pas Shëngjinit, ndizen tre vatra të reja në Zadrimë, Balldren dhe Pllanë
Transmetuar më 04-07-2026, 11:27

Situata me zjarret e stinës së verës ka nisur të vështirësohet në vend, ku pas vatrës së parë që përfshiu malin e Shëngjinit dhe që u neutralizua pas shumë orësh pune, tre vatra të reja janë aktivizuar pothuajse njëkohësisht në Zadrimë, Balldren dhe Pllanë.

Në Zadrimë dhe Balldren, flakët kanë përfshirë kryesisht sipërfaqe bujqësore. Falë ndërhyrjes së shpejtë të forcave zjarrfikëse, situata në këto dy zona është vënë nën kontroll, duke parandaluar përhapjen e mëtejshme të zjarrit drejt territoreve të tjera.

Ndërkohë, një situatë më e ndërlikuar dhe problematike paraqitet në fshatin Pllanë, ku zjarri ka përfshirë një zonë pyjore. Repartet zjarrfikëse janë pozicionuar menjëherë në terren dhe po punojnë me intensitet për izolimin e vatrës, pasi flakët rrezikojnë të përhapen në drejtim të disa banesave që ndodhen pranë kësaj zone.

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