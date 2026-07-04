Enea humbi jetën në detyrë, kolegët mbledhin 7 milionë lekë për familjen e tij. Djalit i ofrohet ‘përkujdesja e Republikës’

Inspektor Enea Mekolli u shua në krye të detyrës pak javë më parë në aksion policor për kapjen e një krimineli të dyshuar, operacion që u vesh me dyshime serioze edhe nga shteti, për misterin përse drejtoria e Korçës nuk kërkoi forca speciale nga eprorët e Tiranës.
Në përpjekje për të ndihmuar familjen e të ndjerit, kolegët e tij mblodhën 7 milionë lekë të cilat i kaluan në llogari bankare bashkëshortes dhe iu komunikua sot nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, raporton noa.al.
Ai gjithashtu i dorëzoi familjes së Dëshmorit të Atdheut medaljen e mirënjohjes, akorduar Inspektorit Enea Mekolli, pas aktit të tij sublim në krye të detyrës.
Sakaq, djali i Dëshmorit të Atdheut tashmë ka statusin “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”.
Me rastin e ditëlindjes së djalit të Dëshmorit të Atdheut, Hita, i shoqëruar nga drejtues të lartë të Policisë së Shtetit, zhvilloi një vizitë në familjen Mekolli.
Skënder Hita: "E di që asnjë fjalë dhe asnjë mbështetje nuk mund ta zëvendësojë Enean. Unë nuk jua kthej dot Enean tonë, por dua t’ju siguroj se nuk do të jeni kurrë vetëm. Unë, Policia e Shtetit, çdo punonjës policie, Ministria e Brendshme dhe Qeveria Shqiptare do të jemi gjithmonë pranë jush, për t’ju mbështetur në çdo nevojë dhe në çdo moment.
Djali i Eneas mbushi një vjeç. Është një ditëlindje e mbushur me dhimbje për mungesën e babait, por edhe me krenari për trashëgiminë që ai i ka lënë.
Djali i Dëshmorit tonë tashmë ka statusin "Fëmijë në përkujdesje të Republikës" dhe deri në përfundimin e arsimit të lartë, do të përfitojë pagën e plotë të Eneas, arsim dhe shërbim shëndetësor falas, si dhe të gjitha të drejtat e tjera që parashikon ligji. I urojmë jetë të gjatë, shëndet dhe mbarësi këtij engjëlli. Urojmë që të rritet me krenarinë se babai i tij dha jetën në shërbim të atdheut dhe të qytetarëve."
Drejtori i Përgjithshëm i dorëzoi familjes dokumentacionin që njeh djalin e Dëshmorit me statusin “Fëmijë në përkujdesje të Republikës”, medaljen e mirënjohjes të akorduar Inspektorit Enea Mekolli për aktin sublim në krye të detyrës, si dhe çekun simbolik me vlerën 7 milionë lekë të rinj (shumë e transferuar në llogarinë bankare), kontribut i punonjësve të Policisë së Shtetit në shenjë solidariteti për familjen e Dëshmorit.
Familjarët e Dëshmorit, mes dhimbjes dhe krenarisë, shprehën mirënjohjen për të gjithë punonjësit e Policisë së Shtetit për solidaritetin dhe kontributin e dhënë në mbështetje të familjes së tyre.
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