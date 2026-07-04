Dalin pamjet nga aksident tragjik në aksin Prrenjas–Librazhd ku humbi jetën drejtuesi i mjetit nga Elbasani

Një aksident me pasojë vdekjen e një personi ka ndodhur në orët e vona të mbrëmjes së kaluar në aksin rrugor Prrenjas–Librazhd, në afërsi të fshatit Hotolisht. Një gur i përmasave të mëdha është shkëputur nga shpati i kodrës dhe ka rënë mbi një automjet tip “Benz” që ishte në lëvizje, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme drejtuesit të mjetit.
Viktima është identifikuar si shtetasi Arjan Hoxha, 42 vjeç, banues në fshatin Gjergjan të Elbasanit. Pamjet e siguruara nga vendi i ngjarjes dëshmojnë forcën e madhe të goditjes, e cila ka shkatërruar pjesën ballore të automjetit.
Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje rrethanore. Ditët e fundit, qarku i Elbasanit është përfshirë nga stuhi të pazakonta shiu dhe breshëri, të cilat kanë sjellë rrëshqitje masive gurësh e inertesh në disa akse rrugore, si dhe dëme të shumta në sektorin e bujqësisë.
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