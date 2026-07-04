Horoskopi, yjet e Brankos për të shtunën 4 korrik: të gjitha shenjat

Horoskopi i Brankos për këtë të shtunë sjell një qiell plot lëvizje, pasione dhe vendime të rëndësishme.
Disa shenja do të ndihen gati për të ndryshuar drejtim, të tjera do të përballen me të vërteta në dashuri, punë apo familje.
Fundjava nuk kalon pa mesazhe të forta nga yjet, sidomos për ata që kanë pritur një shenjë për të vepruar
Dashi
Pothuajse të gjitha aktivitetet janë të favorizuara nga ndikimi Uran-Saturn. Këtu shtohet edhe forca e madhe e Marsit, por ky planet kërkon vetëdisiplinë, masë dhe kontroll të mirë të vetes.
Vetëm nëse ruani qetësinë dhe nuk veproni me nxitim, mund të merreni me çështje të rëndësishme ekonomike. Paratë, marrëveshjet dhe vendimet praktike kërkojnë kujdes, por edhe guxim.
Familja, shtëpia dhe marrëdhëniet me njerëzit e afërt janë shumë aktuale gjatë kësaj periudhe të Gaforres. Mund të keni më shumë përgjegjësi në familje ose të mendoni për çështje që lidhen me banesën dhe jetën personale.
Në dashuri, Venusi dhe Jupiteri krijojnë një atmosferë shumë të bukur. Ka një lloj harmonie sentimentale që ju ndihmon të mos humbni në këtë pyll emocionesh dhe dëshirash. Zemra di çfarë kërkon, por duhet të ruani edhe arsyen.
Demi
Në orët e para të ditës, Hëna është ende në një lidhje të vështirë me Venusin. Kjo mund të sjellë nervozizëm, reagime të tepruara dhe tension për çdo pengesë të vogël.
Familja mund të ndikojë edhe te miqësitë ose te mënyra si organizoni ditën. Për këtë arsye, merrni të paktën një orë liri vetëm për veten, larg presioneve dhe kërkesave të të tjerëve.
Puna dhe biznesi, megjithatë, ecin mirë. Edhe shitjet ose marrëveshjet mund të kenë rezultat pozitiv. Pra, në planin praktik ka më shumë mundësi sesa në atë emocional.
Zemrën ndoshta e keni dhënë tashmë, në disa raste edhe shumë shpejt. Por kjo nuk është domosdoshmërisht problem. Energjia e fortë pasionale që rrethon shenjën tuaj mund t’ju sjellë dikë pranë, ose mund të ndezë më shumë një histori që ka nisur.
Binjakët
Hëna në Peshq mund t’ju bëjë më kokëfortë. Mund të refuzoni mendimin e të tjerëve thjesht sepse vjen nga dikush tjetër, jo sepse është domosdoshmërisht i gabuar.
Ndoshta këtë fundjavë keni nevojë për më shumë liri. Mund të dëshironi të bëni diçka ndryshe, ndoshta edhe pak më të pazakontë, për t’i shpëtuar monotonisë së ambientit dhe sidomos fjalëve të tepërta që ju lodhin.
Mos u kapni nga dëshira për t’i bërë të gjitha menjëherë dhe për të përshpejtuar çdo gjë. Kur Marsi është në përplasje me Hënën, kujdesi nuk është kurrë i tepërt.
Në dashuri, besojini një ndjenje të re nëse po lind. Nëse jeni në një lidhje të vjetër, përpiquni ta freskoni dhe ta bëni më të gjallë, në vend që ta lini të rrëshqasë në rutinë.
Gaforrja
Ashtu si Shtetet e Bashkuara, edhe ju sot mund të festoni ditën tuaj të pavarësisë. Me këtë Hënë në Peshq, mbyllet faza e parë e përgatitjes për një sukses të ri.
Merkuri do të qëndrojë në shenjën tuaj deri më 9 gusht, prandaj keni ende kohë për të mbyllur një marrëveshje financiare që ndoshta e mbani të fshehtë edhe nga partneri. Dhe bëni mirë, sepse të bëni surpriza është një nga dhuntitë tuaja të veçanta.
Ndërsa prisni të merrni rezultatet ose përfitimet që synoni, jepuni me gjithë zemër dashurisë. Ju dini ta bëni këtë më mirë se shumë të tjerë.
Personi që keni pranë e meriton përkushtimin tuaj, sidomos nëse ju ka mbështetur në heshtje gjatë një periudhe të ngarkuar.
Luani
Sa shumë nxitim dhe emocione në fushën e dashurisë! Mund të silleni sikur keni frikë se mos ju lënë pas dore ose mos ju braktisin, por duhet të kuptoni se këto janë pasiguri që ndonjëherë i shkakton Venusi.
Mos e lini Venusin të largohet pa rregulluar edhe keqkuptimin më të vogël në çift ose në martesë. Nëse ka diçka për të sqaruar, bëjeni tani, jo më vonë.
Viti që yjet kanë përgatitur për ju është i jashtëzakonshëm nga shumë këndvështrime. Mund të ketë ndonjë ditë të rëndë për mendjen dhe për lodhjen psikologjike, por jo më shumë se kaq.
Hëna romantike në Peshq ju fton drejt pushimeve, detit, qetësisë dhe momenteve të ëmbla. Një arratisje pranë ujit mund t’ju bëjë shumë mirë.
Virgjëresha
Sot dhe nesër këshillohet pushim. Hëna është në Peshq dhe ju e dini nga përvoja se si mund t’ju bëjë të ndiheni: të trazuar mendërisht dhe të lodhur fizikisht.
Ky efekt tani është edhe më i fortë, sepse edhe Marsi dhe Urani janë në një pozicion të rëndë për ju. Kjo mund të sjellë tension, nervozizëm dhe lodhje të brendshme.
Megjithatë, kjo nuk e përjashton mundësinë që të keni takime shumë interesante. Disa njohje mund t’i japin oksigjen jetës suaj dhe t’ju bëjnë të ndiheni më të gjallë.
Nëse mendoni se gjithçka përreth jush është e pasigurt, duhet të dini se nuk është tamam kështu. Shpesh është vetëm zëri i pasigurisë suaj që e bën situatën të duket më e vështirë nga sa është në të vërtetë.
Peshorja
Sot është e vështirë të bëhen plane. Dikush niset me gjithë vullnetin e mirë, por shpesh përfundon pranë njerëzve që do të kishte qenë më mirë të mos i kishte njohur kurrë. Kjo është një nga mësimet e Saturnit.
Megjithatë, Jupiteri dhe Hëna në sektorin e punës thonë se tani duhet të filloni të ndërtoni të ardhmen. Nuk duhet të qëndroni në vend vetëm sepse disa përvoja kanë qenë zhgënjyese.
Siç thoshte Nazim Hikmet, deti më i bukur është ai që ende nuk e kemi lundruar. Pra, mundësitë më të mira mund të jenë pikërisht ato që nuk i keni provuar ende.
Neptuni në fushën e jetës në çift shton edhe një mendim tjetër: martesa më e bukur është ajo që ende nuk është celebruar. Pra, edhe në dashuri, e ardhmja mund të jetë më interesante nga sa mendoni.
Prandaj, buzëqeshni. Ka ende shumë për të jetuar, shumë për të ndërtuar dhe shumë për të zbuluar.
Akrepi
Çdo ditë juaja preket nga nxitje të reja astrologjike, dhe të gjitha kërkojnë situata, ide dhe mënyra të reja të të menduarit. Në shumë raste, mund të sjellin edhe njerëz të rinj.
Përgjigjuni ftesës së yjeve për ndryshim, përpara se Plutoni të nisë t’i ndryshojë gjërat sipas mënyrës së vet. Venusi në Luan është ende i fortë dhe disi imponues, por mund t’ju ndihmojë si në sukses, ashtu edhe në dashuri.
Ajo që bie në sy sot është humanizmi juaj, mënyra si i kuptoni njerëzit dhe si i prekni emocionalisht. Këtë e nxjerr në pah Hëna në Peshq.
Shumë njerëz të rinj mund të tërhiqen nga mënyra juaj e të qenit. Në çështje financiare, investime apo spekulime, ka shenja pozitive, por gjithmonë duhet të veproni me kujdes dhe zgjuarsi.
Shigjetari
Venusi thotë se jeni shumë të dashur. Para të enjtes së ardhshme, kur Venusi do të largohet nga Luani, mund të ndodhë një takim i ri shumë pasional për ata që janë vetëm.
Ky pasion do të nxitet nga lidhja me Marsin. Pra, Venusi dhe Marsi bashkë krijojnë një energji shumë të fortë, të drejtpërdrejtë dhe të zjarrtë në dashuri.
Tërheqja ndaj dikujt mund të jetë shumë e madhe, ndoshta më e forta që keni ndier gjatë vitit 2026. Megjithatë, Hëna e sotme nuk është ideale për biznes dhe marrëveshje.
Çështjet e punës dhe financave më mirë t’i shtyni për më vonë, sidomos për fazën e fundit të Hënës në Dash, më 7 korrik. Kujdes edhe që të mos shkaktoni incidente, qoftë me fjalë, qoftë me veprime të nxituara.
Bricjapi
Marsi ju jep forcë, vendosmëri dhe dëshirë për të luftuar. Filloni të luftoni edhe paragjykimet e ambientit tuaj dhe të njerëzve që janë pjesë e tij.
Deri në fund të korrikut, rruga juaj do të jetë më e lirë nga pengesat. Mund të ndjeni se disa bllokime fillojnë të largohen dhe se njerëzit që ju kanë penguar nuk kanë më të njëjtën peshë.
Hëna në Peshq ju kujton se duhet të mendoni edhe për pushim. Një vend pranë detit do të ishte i përshtatshëm, jo domosdoshmërisht plazh, sidomos nëse ndiheni ende të lodhur ose të tensionuar.
Ju që dini të lëvizni nëpër botë dhe të përshtateni me ambiente të ndryshme, mund të gjeni miqësi, admirim dhe dashuri kudo. Megjithatë, mos harroni njerëzit e vendit ku keni lindur. Rrënjët tuaja kanë ende rëndësi.
Ujori
Venusi në Luan sjell provokime, lojëra dhe shaka mes të dashuruarve. Pas javësh me Marsin në pozicion të vështirë në Dem, më në fund energjia nis të ndryshojë.
Për gratë e shenjës, Marsi mund të shfaqet si një energji më tërheqëse dhe më pasionale. Kjo favorizohet edhe më shumë nga Jupiteri, i cili është në një lidhje të fortë me Plutonin.
Ky është një kalim shumë pozitiv për nisma praktike. Edhe Hëna e sotme në Peshq është mjaft e mirë, sidomos për të menduar më qartë për disa çështje konkrete.
Për financat, është më mirë të orientoheni drejt Hënës në rënie në Dash. Ajo do të ndryshojë fazë pranë Saturnit, një ndikim shumë i mirë për çështjet e pasurive të paluajtshme, shtëpisë, pronave dhe vendimeve të qëndrueshme ekonomike.
Peshqit
Mund të shfrytëzoni mungesën e dikujt për të organizuar projektet sipas mënyrës suaj dhe për të nisur edhe punë të reja. Kur nuk keni dikë që ju pengon ose ju kontrollon, arrini të mendoni më lirshëm.
Pjesa më e ndriçuar e horoskopit tuaj për një periudhë të gjatë do të jetë jeta praktike: puna, profesioni, biznesi, studimet dhe çështjet konkrete.
Më e dobët, për momentin, duket pjesa familjare, pra raportet në shtëpi dhe me njerëzit e afërt. Mund të ketë paqartësi, distancë ose nevojë për më shumë mirëkuptim.
Megjithatë, nuk duhet harruar se po formohen edhe lidhje të reja familjare. Jupiteri mund të nxisë dashuri të reja dhe njohje që mund të kthehen në diçka më të rëndësishme.
Sot, nën ndikimin e Hënës, ndjenjat janë më të forta dhe intuita ju udhëheq më mirë. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Në disa lajme, imazhet gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
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