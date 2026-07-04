Horoskopi i Paolo Fox për sot, e shtunë 4 korrik 2026. Të gjitha shenjat

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të kuptuar çfarë parashikojnë yjet për sot, të shtunën 4 korrik 2026. Parashikimet përfshijnë dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin për çdo shenjë të zodiakut.
Dashi
Hëna është interesante për Dashin dhe ju bën ta shihni të ardhmen me më shumë kuriozitet dhe dëshirë për të vepruar. Jupiteri dhe Saturni janë në pozicion shumë të mirë, ndaj tani duhet vetëm të kuptoni si të lëvizni dhe ku t’i përqendroni energjitë.
Mund të jetë momenti të hiqni dorë nga një projekt që nuk ka rezultuar aq i rëndësishëm sa mendonit. Duke lënë pas diçka që nuk po jep fryt, mund të fitoni më shumë në një drejtim tjetër.
Kufiri juaj është kokëfortësia. Kur një gjë nuk funksionon, ju shpesh vazhdoni ta mbani gjallë vetëm për parim. Kjo vendosmëri ju nderon, por ndonjëherë është më e zgjuar të zhvendosni energjinë drejt diçkaje më konkrete, më të dobishme dhe më fitimprurëse.
Ata që punojnë në një kompani mund të ndihen sikur bëjnë shumë, por nuk shpërblehen sa duhet. Tani që qielli është më i favorshëm, mund të bëni edhe një kërkesë të rëndësishme, ndoshta për më shumë vlerësim, kushte më të mira ose një rol më të përshtatshëm.
Në dashuri, ndjenjat vazhdojnë të jenë në qendër gjatë kësaj fundjave. Çiftet që janë tashmë të konsoliduara mund të përjetojnë momente të bukura dhe më të gjalla. Disa prej jush së fundmi kanë marrë edhe një vendim të madh.
Reflektim për ditën e sotme
Është më e lehtë të shihni përpara kur lini pas atë që nuk sjell më rezultat. Të vazhdoni të investoni kohë në një projekt të bllokuar vetëm sa mund t’ju vonojë.
Yjet favorizojnë vendime që hapin mundësi të reja dhe shpërblejnë ata që zgjedhin me më shumë konkretësi. Edhe në dashuri ka kënaqësi: kush është në një lidhje mund të rikthejë entuziazmin, ndërsa një zgjedhje e fundit tregon dëshirën për të ndërtuar diçka më të qëndrueshme.
Demi
Këtë fundjavë ndiheni më mirë. Sipas yjeve, ditët më të rënda kanë qenë e mërkura dhe e enjtja. Mes sot dhe nesër, gjëja më e mirë që mund të bëni është të qëndroni pranë njerëzve që doni, të përpiqeni të zgjidhni një problem dhe ndoshta t’i lejoni vetes edhe pak pushim.
Te çdo Dem ekziston një anë pak dembele, në kuptimin e mirë të fjalës, dhe kjo nuk duhet nënvlerësuar. Jeta nuk përbëhet vetëm nga puna, ankthi dhe ambiciet që duhen përmbushur me çdo kusht.
Ka edhe kënaqësi të thjeshta: ushqimi i mirë, miqtë, bisedat e qeta dhe orët e këndshme në shoqëri. Nëse këtë fundjavë arrini të riktheni qetësinë falë njerëzve të duhur, atëherë jeni në rrugën e mirë.
Dashuria ka nevojë për më shumë ekuilibër. Nëse keni kaluar shqetësime, qëndroni të fortë, sepse pas datës 9 situata do të përmirësohet.
Reflektim për ditën e sotme
Ditët bëhen më të lehta dhe ju japin mundësinë të kaloni kohë me njerëzit e dashur. Rikthimi i kënaqësisë së shoqërisë, një darkë e mirë ose një bisedë e qetë ju ndihmojnë të lini pas tensionet e grumbulluara.
Edhe zemra përfiton nga një klimë më e butë dhe marrëdhëniet mund të jetohen me më shumë qetësi. Shqetësimet e javëve të fundit fillojnë të peshojnë më pak. Periudha që po afrohet premton zhvillime më pozitive si në marrëdhënie, ashtu edhe në çështje praktike.
Binjakët
Kjo fundjavë është pak e përzier. Kjo vlen sidomos për ata që në qershor kanë pasur një problem fizik, nuk janë ndier mirë, ose u është dashur të përballen vetë, apo për shkak të një familjari, me një rrezik serioz.
Jupiteri dhe Saturni janë të favorshëm dhe ju ndihmojnë të lini pas situatat më të vështira. Sigurisht, kur ka probleme serioze, është gjithmonë e drejtë të kërkohet ndihma e një specialisti.
Sipas yjeve, kjo fundjavë nis në mënyrë pak kontradiktore. Mund të keni pranë njerëz që ngadalësojnë ambiciet tuaja, ose mund të mos ndiheni ende në formën tuaj më të mirë.
Nga e hëna nis rikuperimi. Kujdes me vonesat, sidomos në punë, udhëtime, komunikime ose çështje praktike.
Reflektim për ditën e sotme
Pamja e përgjithshme jep sinjale inkurajuese, edhe pse fundjava mund të ketë disa ngadalësime. Disa prej jush duhet ende të rikuperojnë energjitë, ndërsa të tjerë mund të përballen me njerëz që pengojnë planet dhe iniciativat.
Kjo nuk e ul vlerën e projekteve që po ndërtoni. Me fillimin e javës së re, ritmi ndryshon dhe bëhet më e lehtë të vendosni rregull në aktivitetet që kanë mbetur pezull.
Ecja me qetësi ju ndihmon të shmangni nervozizmin dhe të mos e rëndoni më shumë situatën.
Gaforrja
Këtë fundjavë shprehni në maksimum pasionin tuaj. E shtuna dhe e diela janë ditë të ngrohta, emocionale dhe shumë përfshirëse për ata që duan ta jetojnë plotësisht një marrëdhënie ose të marrin një vendim të rëndësishëm për të ardhmen.
Në qershor, për disa ka pasur ndryshim grupi, roli, kompanie ose vendi. Nuk duhet të keni frikë nga ajo që ju pret, sepse intuita juaj ju çon në drejtimin e duhur.
Reflektim për ditën e sotme
Emocionet e shoqërojnë këtë fundjavë dhe e bëjnë çdo marrëdhënie më intensive. Keni mundësi t’u kushtoni kohë njerëzve që doni dhe t’u jepni më shumë vlerë projekteve që lidhen me të ardhmen.
Ndryshimet e javëve të fundit tashmë kanë filluar të tregojnë kuptimin e tyre. Ato ju ndihmojnë të ndërtoni një rrugë ndryshe nga e kaluara.
T’i besoni përshtypjeve dhe intuitës suaj e bën më të thjeshtë zgjedhjen e drejtimit që duhet të ndiqni. Kështu mund ta përballoni me më shumë qetësi çdo gjë që del përpara.
Luani
Mos e mbyllni zemrën. Luanët që në këtë periudhë janë vetëm ose ndihen të pafat në dashuri, ndoshta nuk duan të hapen plotësisht. Ndonjëherë themi se nuk gjejmë personin e duhur, por në fakt nuk kemi dëshirë të përballemi me tensione, pasiguri ose emocione të forta.
Dihet që çdo dashuri sjell ndjenja të mëdha, por në disa raste sjell edhe bezdi, shqetësime, madje edhe dhimbje. Megjithatë, ju keni guximin që ju karakterizon gjithmonë dhe Jupiteri në shenjën tuaj do të dijë t’ju rikthejë entuziazmin.
Këto janë ditë aktive, me lëvizje, kontakte dhe mundësi për t’u ndier më të gjallë.
Reflektim për ditën e sotme
Dashuria kthehet në qendër të mendimeve tuaja, edhe pse një pjesë e juaja mbetet e kujdesshme për të shmangur zhgënjime që i keni përjetuar më parë.
Të hapeni ndaj njohjeve të reja ose ta jetoni me më shumë spontanitet një lidhje ekzistuese mund t’ju japë emocione të këndshme. Jupiteri ju mbështet në dëshirën për t’u futur përsëri në lojë dhe ju ndihmon ta shihni të ardhmen me më shumë besim.
Nuk mungojnë rastet për të ndarë përvoja me të tjerët. Fundjava favorizon takime, biseda dhe një dëshirë të re për t’u përfshirë emocionalisht.
Virgjëresha
Ka disa dyshime dhe mendime të dyta. Pikërisht për këtë fundjavë ishte paralajmëruar një tension i lehtë, sidomos për ata që kanë përjetuar një ndryshim të rëndësishëm.
Kjo është thënë edhe në parashikimet e përgjithshme, është përmendur në qershor dhe vlen të përsëritet tani: shtatë ditët e fundit të qershorit kanë qenë shumë intensive. Ata që kanë një aktivitet të vetin ose punojnë me kontratë mund të kenë përjetuar një kthesë të qartë.
Kush e gjen veten në këto parashikime, e kupton mirë për çfarë bëhet fjalë. Pas një ndryshimi kaq të fortë, është normale të lindë pasiguri.
Ka ditë kur mendoni: “Nuk më intereson, do të vazhdoj përpara, do të bëj lojën time dhe nuk kam frikë nga askush”. Por ka edhe ditë, si kjo fundjavë, kur çdo dyshim mund të duket si pengesë.
Mos u jepni shumë rëndësi pasigurive. Ato janë pjesë e procesit, por nuk duhet t’ju ndalin.
Reflektim për ditën e sotme
Të rejat e javëve të fundit kanë ndryshuar shumë zakone dhe ju duhet pak kohë për të gjetur një ekuilibër të ri. Një ditë sjell entuziazëm, ndërsa dita tjetër hap vend për pyetje dhe mendime.
Kjo është pasojë normale e një ndryshimi të madh. Të vazhdoni të shihni objektivat që keni arritur deri tani ju ndihmon t’i zvogëloni pasiguritë aktuale.
Fundjava ju këshillon të mos ushqeni shqetësime të tepruara dhe t’u jepni më shumë rëndësi hapave përpara që tashmë keni bërë.
Peshorja
Keni projekte të mëdha dhe lajme të reja përpara. Është e vërtetë që mund të keni edhe kundërshtarë, të përfaqësuar nga Saturni në opozitë, por ndonjëherë pikërisht kundërshtarët ju shtyjnë të mendoni më mirë dhe të veproni më zgjuar.
Për ju, konkurrenca mund të jetë pak e lodhshme. Ju dini të futeni në lojë, por në thelb do të preferonit një jetë më të qetë, më të rregullt dhe pa situata të komplikuara apo burime stresi.
Megjithatë, jeta ka gjithmonë pengesa për të kaluar. Këtë herë, ndryshe nga pjesa e parë e vitit, keni më shumë forcë dhe më shumë shtysë për të ecur përpara. Mund ta ngrini nivelin e kërkesave tuaja, sepse tani keni mundësi të bëni hapin e duhur.
Kjo fundjavë sjell diçka të bukur edhe në dashuri. Ka një person të rëndësishëm për ju dhe arrini të tregoni më qartë vlerën tuaj.
Reflektim për ditën e sotme
Sfidat nuk mungojnë, por bashkë me to vjen edhe një vendosmëri që ju ndihmon t’i menaxhoni më mirë situatat. Keni mundësi të përballeni me çështje që kanë mbetur pezull për shumë kohë dhe të tregoni se sa vleni.
Edhe ata që përpiqen t’ju pengojnë, në mënyrë të tërthortë, ju shtyjnë të bëni edhe më mirë. Në dashuri, fundjava sjell vëmendje, vlerësim dhe një prani më të rëndësishme pranë personit që keni në krah. Perspektivat duken inkurajuese.
Akrepi
Kjo është një fundjavë më e përshtatshme për ju. Ditët e fundit kanë qenë disi të rënda, ndaj tani me shumë gjasë do të dëshironi ta kaloni fundjavën me më shumë qetësi dhe relaks.
Ka vërtet mundësi për t’u çlodhur dhe për të marrë frymë më lirshëm. I vetmi dyshim lidhet me dashurinë. Një marrëdhënie që po përballet me Venusin në pozicion të pafavorshëm mund të sjellë herë pas here pak shqetësim. Megjithatë, Venusi do të bëhet më i favorshëm nga data 9.
Kjo vlen sidomos për ata që kanë pasur ndonjë problem më të madh rreth datës 3 korrik. Këshilla është të mos i merrni shumë rëndë gjërat. Lërini disa situata të kalojnë dhe shijoni fundjavën.
Reflektim për ditën e sotme
Tensionet e ditëve të kaluara fillojnë të ulen dhe dëshira për të rikthyer qetësinë bëhet më e fortë. Keni nevojë t’i kushtoni kohë gjërave që ju bëjnë të ndiheni mirë, pa u përfshirë në debate të panevojshme.
Në dashuri mbetet ndonjë keqkuptim i vogël, por ai pritet të zbutet me kalimin e ditëve. Fundjava favorizon rikuperimin e energjive dhe ju ndihmon t’i shihni marrëdhëniet me më shumë ekuilibër.
Shigjetari
Çfarë të bëni? Ku të shkoni? Kjo e shtunë është e mbushur me pyetje, ndërsa e diela mund të mbetet ende pak e paqartë.
Ata që vendosin të udhëtojnë ose ta kalojnë fundjavën jashtë, me dëshirën për t’u argëtuar, duhet të organizojnë mirë çdo gjë që kanë në mendje. Nuk është fundjavë e rëndë, por ekziston rreziku i ndonjë pengese të vogël.
Nëse keni pranë njerëz që thonë gjithmonë “jo”, mund të ndiheni në siklet. Një nga tipat që ju e keni më të vështirë të duroni është pikërisht ai që frenon çdo gjë dhe nuk bie kurrë dakord me ju.
Kjo nuk do të thotë se doni pranë vetëm njerëz që ju japin gjithmonë të drejtë. Problemi është se ju jeni natyrë propozuese, doni të lëvizni, të krijoni dhe të bëni gjëra të reja. Njerëzit pesimistë ju ulin entuziazmin.
Kjo fundjavë favorizon shoqërinë me njerëz pozitivë. Projektet e rëndësishme mund të nisin nga shtatori, por duhet të filloni t’i mendoni që tani.
Reflektim për ditën e sotme
Dëshira për të lëvizur dhe për të organizuar diçka të këndshme mbetet shumë e fortë, edhe pse ndonjë pengesë e vogël kërkon pak durim.
Dallimin e bëjnë njerëzit që zgjidhni të keni pranë. Ata që ndajnë entuziazmin tuaj e bëjnë gjithçka më të lehtë, ndërsa ata që frenojnë çdo nismë mund ta rëndojnë atmosferën.
Ditët ecin më mirë kur u jepni hapësirë marrëdhënieve që ju sjellin humor të mirë dhe dëshirë për të parë përpara. Një program i organizuar mirë për orët në vijim do t’ju ndihmojë të shmangni humbje kohe të panevojshme.
Bricjapi
Kjo është një fundjavë rikuperimi. Nga data 9, siç është thënë edhe më parë, do të vijë një Venus i rëndësishëm për ju. Qielli i korrikut do t’i kthejë ndjenjat në plan të parë, edhe pse ju shpesh i lini pas çështjeve praktike të jetës.
Kur Bricjapi dashurohet, pyetja e parë që i lind është: ku do të jetojmë? Sa do të kushtojë shtëpia? Si do t’i përballojmë muajt e ardhshëm?
Edhe kur pasioni përfshin zemrën, një pjesë e vëmendjes suaj mbetet te çështjet ekonomike. Dhe ndoshta kjo është e drejtë për natyrën tuaj. Ju nuk jeni tipi që mjaftoheni vetëm me dashuri pa baza konkrete.
Nga tani e tutje bëhet më e lehtë të planifikoni, të ndërtoni diçka të bukur dhe të bëni takime me peshë. Nga data 9 nis një fazë shumë ndërtuese për çiftet që duhen, por edhe për ata që duan të bëjnë njohje gjatë verës.
Reflektim për ditën e sotme
Dëshira për të ndërtuar diçka konkrete ju shoqëron në çdo zgjedhje, edhe kur bëhet fjalë për dashurinë. Për ju, ndjenjat ecin bashkë me projektet dhe sigurinë materiale.
Korriku hap perspektiva interesante dhe e bën më të thjeshtë të ndani ide për të ardhmen me personin që doni. Edhe ata që janë vetëm hyjnë në një periudhë të favorshme për takime që mund të lënë gjurmë.
Fundjava rikthen qetësi dhe përgatit një atmosferë edhe më të favorshme për ditët në vijim.
Ujori
Keni nevojë për siguri në dashuri dhe në marrëdhëniet personale. Kjo vlen sidomos për ata që janë ndier të kufizuar, kanë kaluar vështirësi muajt e fundit, kanë vazhduar një punë apo projekt pa marrë kënaqësinë që prisnin, duhet të rikuperojnë para ose të përcaktojnë një kontratë.
Shumë prej jush po luftojnë për të arritur një marrëveshje. Me Jupiterin në opozitë, e gjithë kjo peshon më shumë se zakonisht.
Kufiri i kësaj periudhe është se nuk mund të bëni gjithçka që dëshironi menjëherë. Nëse vendosni të hiqni dorë nga një bashkëpunim ose të ndryshoni rrënjësisht jetën tuaj, ju duhen baza të forta.
Në dashuri, yjet këshillojnë edhe pak durim për disa ditë. Mund të ketë shpenzime më të mëdha, vonesa në pagesa ose çështje financiare që kërkojnë sqarim.
Reflektim për ditën e sotme
Rritet dëshira për të ndryshuar atë që nuk ju kënaq më, si në punë, ashtu edhe në marrëdhëniet personale. Ka ende çështje ekonomike ose profesionale për t’u përcaktuar, ndaj duhet vlerësim i kujdesshëm përpara se të merrni vendime.
Dashuria kalon një fazë që kërkon qetësi dhe jo tensione të panevojshme. Javët e ardhshme do të sjellin një pamje më të favorshme dhe do t’ju lejojnë t’i përballoni zgjedhjet me më shumë qetësi dhe me ide më të qarta për drejtimin që duhet të ndiqni.
Peshqit
Sot jeni të favorizuar nga Hëna që kalon në shenjën tuaj. Ky ndikim sjell mundësi për emocione të veçanta, por edhe dëshirën për të dashur, ndoshta një dëshirë që ka munguar gjatë javëve të fundit.
Nga java e ardhshme do të bëheni pak më kërkues në dashuri. Kjo nuk do të ndikojë shumë te çiftet që duhen vërtet, por ata që kanë kaluar një krizë duhet të tregojnë më shumë kujdes.
Me fjalë të tjera, nëse ka diçka për të thënë ose një keqkuptim për të sqaruar, është më mirë ta bëni tani, me Hënën në shenjën tuaj, sesa ta shtyni për fundjavën e ardhshme.
Në punë, Merkuri ju mbron gjatë gjithë muajit dhe konfirmon ardhjen e lajmeve të reja.
Reflektim për ditën e sotme
Hëna e bën këtë ditë të favorshme për ndjenjat dhe për marrëdhëniet që doni t’i bëni më të qeta. Të flisni me zemër dhe të sqaroni një keqkuptim është më e lehtë tani, pa e lënë kohën ta ndërlikojë më shumë situatën.
Edhe në punë atmosfera mbetet inkurajuese dhe tregon se zgjedhjet e nisura tashmë po shkojnë në drejtimin e duhur. Lajmet që priten gjatë muajit sjellin perspektiva interesante dhe ju japin arsye konkrete për të parë përpara me besim. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Në disa lajme, imazhet gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
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