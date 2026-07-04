‘Shqiptarët po vërshojnë drejt Tiranës nga toka, ajri dhe deti’! Berisha mesazh për ditën e 35-të e protestës

Protesta e opozitës përpara Kryeministrisë shënon sot ditën e saj të 35-të, një tubim në të cilin pritet t’i bashkohen edhe një numër i konsiderueshëm i qytetarëve të ardhur nga diaspora.
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, përmes një mesazhi publik, deklaroi se shqiptarët e diasporës po mbërrijnë masivisht në kryeqytet nga të katër anët e botës, duke përdorur rrugët tokësore, ajrore dhe detare. Sipas tij, kjo pjesëmarrje dëshmon lidhjen e fortë që bashkëkombësit jashtë vendit ruajnë me Shqipërinë. "Shqiptarët nga të katër anët e dheut po vërshojnë sot nga toka, ajri dhe deti drejt Tiranës. Zoti i bekoftë!", u shpreh lideri i opozitës në prag të nisjes së tubimit.
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