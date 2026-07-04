Edi Rama feston sot ditëlindjen. Ja sa vjeç mbush Kryeministri?

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, feston ditën e sotme ditëlindjen e tij të 62-të. Kreu i qeverisë shqiptare ka lindur më 4 korrik të vitit 1964 në Tiranë, qytet ku u rrit dhe kreu studimet në Akademinë e Arteve në vitin 1982, institucion ku më pas punoi edhe si pedagog. Pas një periudhe katërvjeçare në Francë të dedikuar ndaj karrierës artistike, Rama u rikthye në Shqipëri në vitin 1998 për të nisur zyrtarisht angazhimin e tij në politikë.
Karriera e tij shtetërore filloi me emërimin si Ministër i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve nga ish-kryeministri Fatos Nano, post që e mbajti deri në vitin 2000. Po atë vit, ai kandidoi për Bashkinë e Tiranës duke fituar mandatin e parë me rreth 57% të votave, për të shërbyer më pas si kryebashkiak i kryeqytetit për tre mandate radhazi deri në vitin 2011.
Edi Rama mban pozicionin e kryetarit të Partisë Socialiste që prej vitit 2005. Ai u zgjodh për herë të parë Kryeministër i Shqipërisë në vitin 2013, pas fitores së koalicionit të majtë në zgjedhjet parlamentare. Me ecurinë e mëtejshme politike, Rama mban tashmë rekordin si i vetmi kryeministër shqiptar që ka siguruar katër mandate qeverisëse radhazi.
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