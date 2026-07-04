Aksident i rëndë në aksin Lezhë–Milot

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin rrugor Lezhë–Milot, në afërsi të kryqëzimit të Rriles. Një automjet tip “Benz” me targa të Kosovës ka përplasur një biçikletë, me të cilën po udhëtonte një 66-vjeçar.
Si pasojë e përplasjes së fortë ka mbetur i plagosur rëndë shtetasi Preng Ndreka, 66 vjeç, banues në Shënkoll. I dëmtuari është transportuar fillimisht në spitalin rajonal për ndihmën e parë mjekësore dhe më pas është nisur me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, për shkak të gjendjes së tij shëndetësore.
Në vendngjarje kanë mbërritur forcat e policisë, të cilat kanë bërë të mundur shoqërimin e drejtuesit të automjetit. Grupi hetimor ka nisur punën në terren për të zbardhur dinamikën e plotë dhe shkaqet e këtij aksidenti.
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