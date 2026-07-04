Aksident i rëndë pranë pikës kufitare në Morinë, përplasen 6 makina dhe plagosen 7 persona

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur mëngjesin e sotëm pranë pikës kufitare të Morinës, ku janë përfshirë gjashtë automjete. Si pasojë e përplasjes zinxhirë kanë mbetur të plagosur shtatë persona, në mes të cilëve raportohet se ka fëmijë dhe gra shtatzëna.
Të lënduarit janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Prizrenit për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore, ndërsa gjendja e tyre shëndetësore ende nuk bëhet e ditur. Nga të dhënat e para të autoriteteve nuk raportohet për viktima.
Për shkak të përplasjes së mjeteve, njëra korsi e autostradës në aksin Prizren–Morinë është bllokuar plotësisht, çka ka sjellë krijimin e radhëve të gjata të automjeteve dhe vonesa të theksuara në qarkullim. Policia e Shtetit ka mbërritur në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit, ndërsa u bën thirrje drejtuesve të mjeteve të shmangin këtë segment dhe të ndjekin udhëzimet e efektivëve në terren.
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