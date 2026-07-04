Kapsula e kohës për 250-vjetorin e SHBA-së: Çfarë po varrosin amerikanët për vitin 2276

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kremtojnë sot 250-vjetorin e Deklaratës së Pavarësisë, një ngjarje që po shoqërohet me ceremoni të shumta, përfshirë fjalimin e presidentit Trump në Uashington dhe spektaklin tradicional të fishekzjarreve. Përtej festimeve aktuale, ky përvjetor jubilar ka marrë edhe një dimension historik për brezat e ardhshëm përmes varrosjes së një kapsule të kohës në Filadelfia, e cila është programuar të hapet saktësisht pas dy shekuj e gjysmë, më 4 korrik 2276.
Kapsula e realizuar nga çeliku inox peshon mbi 400 kilogramë dhe do të vendoset pranë Sallës së Pavarësisë, vendi ku u nënshkrua akti i themelimit të shtetit amerikan në vitin 1776. Ky projekt, i udhëhequr nga organizata "America250", përfshin objekte dhe dokumente përfaqësuese nga të 50 shtetet, pesë territoret e SHBA-së dhe institucione të ndryshme kulturore e sportive, me qëllim pasqyrimin autentik të vlerave të shoqërisë së sotme.
Ndër sendet e përzgjedhura për të udhëtuar në kohë bëjnë pjesë një pendë shqiponje nga Lufta Civile e dërguar nga Wisconsin, një pjesë pëlhure nga makina fluturuese e vëllezërve Wright e vitit 1903 nga Ohio, si dhe një kockë e balenës së djathtë të Atlantikut të Veriut nga Maine. Krahas dëshmive historike, në kapsulë janë vendosur edhe elemente të teknologjisë dhe jetës moderne, si një iPhone i gjeneratës së fundit dhe një parashikim për të ardhmen e Kalifornisë i gjeneruar nga agjenti i inteligjencës artificiale Claude. Disa objekte, si një top futbolli amerikan prej lëkure, u refuzuan për shkak të rrezikut të dekompozimit.
Nga pikëpamja inxhinierike, kapsula cilindrike është projektuar nga Instituti Kombëtar i Teknologjisë (NIST) për t’i rezistuar korrozionit dhe lagështisë përmes një izolimi hermetik me tel indiumi. Përveç këtij projekti, një tjetër kapsulë e dedikuar për 500-vjetorin e vendit është zbuluar së fundmi në ndërtesën e Kapitolit në Uashington D.C.
Ky përvjetor ka sjellë edhe mesazhe urimi nga aleatët ndërkombëtarë, ku krerët e shtetit shqiptar kanë shprehur mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të SHBA-së, duke e cilësuar këtë ditë si një festë të veçantë edhe për popullin shqiptar.
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