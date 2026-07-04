Kursi i këmbimit/ Ja me sa këmbehen euro, dollari dhe valutat kryesore këtë të shtunë

TIRANË – Kursi i këmbimit për këtë të shtunë, 4 korrik 2026, paraqet luhatje të lehta për monedhat kryesore në tregun valutor shqiptar.
Sipas kursit të publikuar, dollari amerikan blihet me 81.3 lekë dhe shitet me 82.5 lekë.
Euro këmbehet me 93.5 lekë në blerje dhe 94.3 lekë në shitje, duke mbetur valuta më e përdorur në transaksionet financiare në vend.
Ndërkohë, franga zvicerane blihet me 101.3 lekë dhe shitet me 102.3 lekë, ndërsa paundi britanik këmbehet me 108.5 lekë në blerje dhe 109.7 lekë në shitje.
Sa i përket dollarit kanadez, ai blihet me 57 lekë dhe shitet me 58.3 lekë.
Për kurset e këmbimit të valutave të tjera, qytetarët dhe bizneset mund t’i referohen tabelës së plotë të publikuar nga operatorët e tregut valutor.
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