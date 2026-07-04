Rënia e lindjeve po tkurr edhe tregun e produkteve për foshnja, bien përdorimi i formulave dhe ushqyerja me gji

TIRANË – Tkurrja e numrit të lindjeve në Shqipëri po reflektohet gjithnjë e më shumë edhe në tregun e produkteve për foshnja. Të dhënat e INSTAT tregojnë se gjatë vitit 2024 ka rënë si numri i foshnjave të ushqyera me formulë artificiale, ashtu edhe ai i foshnjave të ushqyera ekskluzivisht me gji, duke pasqyruar prirjen e përgjithshme të rënies së lindshmërisë.
Sipas statistikave zyrtare, numri i foshnjave që ushqehen me formulë artificiale zbriti në 3,459, niveli më i ulët i regjistruar në gjashtë vitet e fundit. Në të njëjtën kohë, numri i foshnjave të ushqyera vetëm me gji ra në 15,068, nga 15,979 në vitin 2023 dhe mbi 19 mijë në vitin 2021.
Shifrat tregojnë se kjo prirje nuk lidhet me ndryshimin e mënyrës së ushqyerjes nga prindërit, por me uljen e numrit të lindjeve në vend. Me më pak foshnja që vijnë në jetë çdo vit, zvogëlohet edhe kërkesa për formulat e qumështit, pelenat, biberonët, shishet dhe produkte të tjera të kujdesit për të porsalindurit.
Sipas INSTAT, në vitin 2024 në Shqipëri u regjistruan rreth 22 mijë lindje, krahasuar me mbi 28 mijë në vitin 2019, një rënie prej rreth 22% në pesë vite. Fenomeni konsiderohet një nga sfidat kryesore demografike të vendit, me ndikim jo vetëm në strukturën e popullsisë, por edhe në sektorë të ndryshëm të ekonomisë.
Në aspektin ekonomik, formulat e qumështit mbeten ndër shpenzimet më të larta për familjet me foshnja. Në tregun shqiptar, një kuti formule për të porsalindurit kushton mesatarisht 18–30 euro, ndërsa formulat për moshat më të mëdha variojnë nga 15 deri në 28 euro, në varësi të markës dhe përbërjes.
Një foshnjë e ushqyer ekskluzivisht me formulë mund të konsumojë 6–8 kuti në muaj, duke e çuar koston mujore në 120–220 euro, ndërsa në rastet kur kërkohen formula të specializuara për alergji apo intoleranca, shpenzimet mund të jenë edhe më të larta.
Ekspertët vlerësojnë se rënia e numrit të lindjeve po redukton gradualisht kërkesën për produktet e kujdesit ndaj foshnjave, duke ndikuar në aktivitetin e farmacive, importuesve, distributorëve, supermarketeve dhe kompanive që operojnë në këtë segment të tregut. Në këto kushte, zgjerimi i biznesit varet gjithnjë e më shumë nga konkurrenca dhe zhvillimi i produkteve me vlerë të shtuar, sesa nga rritja natyrore e numrit të konsumatorëve.
Shënim: Në disa lajme, imazhet gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd