Botërori 2026/ Kolumbia mposht Ganën me rezultatin minimal dhe siguron biletën e fundit për në 1/8-at

KANSAS CITY, SHBA – Kolumbia u bë kombëtarja e fundit që siguroi kualifikimin në fazën e 1/8-ave të Kupës së Botës 2026, pasi mposhti 1-0 Ganën në sfidën e zhvilluar në Kansas City.
Golin vendimtar të takimit e realizoi Jhon Arias në minutën e 14-të, duke i dhënë "Los Cafeteros" një fitore me shumë vlerë dhe një vend mes 16 skuadrave më të mira të turneut.
Kolumbia dominoi pjesën më të madhe të ndeshjes dhe krijoi raste për të thelluar avantazhin, pavarësisht problemeve fizike të Jhon Córdoba dhe James Rodríguez, të cilët u detyruan të linin fushën pas dëmtimeve.
Nga ana tjetër, Gana nuk arriti të reagojë. "Yjet e Zinjtë" e mbyllën sfidën pa regjistruar asnjë goditje në kuadrat, megjithëse tentuan tetë herë drejt portës kundërshtare.
Me këtë sukses, Kolumbia kompleton listën e 16 ekipeve të kualifikuara në fazën me eliminim direkt. Në raundin e 1/8-ave, kolumbianët do të përballen me Zvicrën në një ndeshje të planifikuar për t’u zhvilluar më 7 korrik në Vancouver.
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