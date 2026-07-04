Organizatorët e protestës miratojnë platformën dhe kriteret e anëtarësimit për Kuvendin Kombëtar

TIRANË – Grupi nismëtar për organizimin e Kuvendit Kombëtar të Protestës njoftoi se ka miratuar në mënyrë unanime platformën dhe kriteret e anëtarësimit, pas një mbledhjeje që, sipas organizatorëve, zgjati rreth pesë orë.
Përmes një reagimi publik, organizatorët bënë të ditur se emrat e personave që kanë kontribuar në proces nuk do të publikohen në këtë fazë, me argumentin se synojnë t’i mbrojnë nga "reprezaljet".
Në deklaratën e publikuar nga një prej organizatorëve, Klajdi Bello, thuhet se procesi i organizimit të Kuvendit do të vijojë dhe se qëllimi është përfaqësimi i protestuesve në këtë strukturë.
"Kuvendi, me hir a me pahir do të mblidhet. Protestuesit kanë nevojë për përfaqësim dhe ne jemi aty për këtë", thuhet në deklaratë.
Në të njëjtin reagim, organizatorët përsërisin edhe qëndrimin e tyre politik, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
Deri më tani nuk ka pasur një reagim zyrtar nga institucionet shtetërore lidhur me deklaratat e grupit nismëtar apo me procesin e organizimit të këtij Kuvendi.
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