Parashikimi i motit/ E shtuna sjell diell dhe reshje lokale, temperaturat arrijnë deri në 34°C

TIRANË – Kjo e shtunë do të karakterizohet nga mot relativisht i paqëndrueshëm në territorin shqiptar, me alternime kthjellimesh dhe vranësirash, ndërsa në disa zona priten reshje shiu gjatë orëve të mesditës dhe pasdites.
Sipas parashikimeve meteorologjike, dita do të nisë me mot kryesisht të kthjellët. Me kalimin e orëve, vranësirat do të shtohen gradualisht, veçanërisht në zonat malore të lindjes dhe juglindjes së vendit.
Reshjet pritet të jenë të karakterit lokal dhe afatshkurtër, të shoqëruara në disa raste me shkarkesa elektrike. Meteorologët nuk përjashtojnë mundësinë e breshërit në zona të izoluara.
Pasditja dhe mbrëmja pritet të sjellin përmirësim të kushteve atmosferike, me kthjellime që do të dominojnë në pjesën më të madhe të vendit.
Temperaturat minimale do të luhaten deri në 17°C, ndërsa ato maksimale do të arrijnë në 34°C, duke ruajtur vlera tipike për stinën e verës.
Era do të fryjë me drejtim nga verilindja në veriperëndim, me një shpejtësi mesatare rreth 7 m/s. Në zonat bregdetare dhe luginore, herë pas here, priten intervale me erë më të fortë, që mund të arrijë deri në 12 m/s.
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