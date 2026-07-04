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Librazhd/ Guri shkëputet nga mali dhe godet një automjet, humb jetën shoferi
Transmetuar më 04-07-2026, 07:34

LIBRAZHD – Një aksident tragjik është regjistruar mbrëmjen e së premtes në aksin rrugor Prrenjas–Librazhd, në afërsi të fshatit Hotolisht, ku një 42-vjeçar ka humbur jetën pasi automjeti që drejtonte u godit nga një gur i shkëputur nga mali.

Sipas informacionit paraprak të Policisë, rreth orës 22:30 dyshohet se një masiv shkëmbor u shkëput nga faqja e malit dhe ra mbi automjetin tip "Benz", që drejtohej nga shtetasi me inicialet A. H., 42 vjeç, banues në fshatin Gjergjan të Elbasanit.

Për pasojë, drejtuesi i mjetit humbi jetën në vendngjarje si pasojë e dëmtimeve të marra.

Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët po kryejnë veprimet procedurale dhe po punojnë për dokumentimin e plotë të rrethanave që çuan në këtë ngjarje të rëndë.

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