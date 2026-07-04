Botërori 2026/ Argjentina mposht 3-2 vetëm pas 120 minutash Kepin e Gjelbër. Messi shkruan historinë

MIAMI, SHBA – Argjentina siguroi me shumë vështirësi kualifikimin për në fazën e 1/8-ave të Kupës së Botës 2026, pasi mposhti 3-2 Kepin e Gjelbër vetëm pas kohës shtesë, në një nga ndeshjet më spektakolare të këtij edicioni.
Kampionët në fuqi hasën një kundërshtar që i vendosi në vështirësi gjatë gjithë sfidës. Debutuesit nga Kepi i Gjelbër zhvilluan një paraqitje mbresëlënëse, duke fituar admirimin e tifozëve me lojën e guximshme dhe organizimin në fushë.
Lionel Messi zhbllokoi rezultatin në minutën e 29-të, pasi kontrolloi bukur një pasim të Lisandro Martinez dhe mposhti portierin Vozinha me të majtën. Ky ishte goli i shtatë i kapitenit argjentinas në Botërorin 2026 dhe i 20-ti në historinë e tij në Kupat e Botës.
Sfida e sotme ishte gjithashtu ndeshja e 30-të e Messit në gjashtë edicione të Kupës së Botës, rekord që e bën futbollistin me më shumë paraqitje në historinë e turneut. Ai vazhdon të kryesojë edhe renditjen e golashënuesve të këtij Botërori me shtatë realizime.
Kepi i Gjelbër reagoi në pjesën e dytë dhe barazoi në minutën e 59-të me Deroy Duarte. Pavarësisht përpjekjeve të Argjentinës, koha e rregullt u mbyll 1-1, edhe falë pritjeve vendimtare të portierit Vozinha.
Në minutën e 92-të, Lisandro Martinez riktheu Argjentinën në avantazh, por Lopes Cabral realizoi një supergol në minutën e 103-të, duke barazuar sërish shifrat në 2-2.
Goli i kualifikimit erdhi në minutën e 111-të. Pas një goditjeje nga këndi, Cristian Romero devijoi topin me kokë, ndërsa Borges e dërgoi pa dashje në rrjetën e portës së tij, duke vulosur fitoren 3-2 të Argjentinës.
Pavarësisht eliminimit, Kepi i Gjelbër largohet nga Botërori me kokën lart. Kombëtarja afrikane, në pjesëmarrjen e saj të parë në një Kupë Bote, regjistroi katër barazime në kohën e rregullt, përfshirë ato ndaj Spanjës, Uruguait, Arabisë Saudite dhe Argjentinës, duke konfirmuar potencialin e saj në arenën ndërkombëtare.
Në fazën e 1/8-ave, Argjentina do të përballet me Egjiptin më 7 korrik, në orën 18:00 (me orën shqiptare), në një duel që premton spektakël mes Lionel Messit dhe Mohamed Salah.
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