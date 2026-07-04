Tragjedi në rrugën Prrenjas-Librazhd: Rrëzohet shkëmb nga mali dhe i bie mbi makinë, e lë të vdekur shoferin

Librazhd – Aksident tragjik ka ndodhur sonte në zonën e qarkut Elbasan, ku një burrë në moshë ende të re humbi jetën.
Ngjarja ndodhi rreth orës 22:30, në aksin rrugor "Prrenjas–Librazhd", në fshatin Hotolisht.
Dyshimet janë se është shkëputur një gur nga mali dhe ka rënë mbi automjetin tip "Benz", me drejtues shtetasin A. H., 42 vjeç, banues në fshatin Gjergjan, Elbasan.
Rrëzimi i gurit ka qenë fatal sepse burri ka humbur jetën.
Grupi hetimor dhe shërbimet e Policisë ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për dokumentimin e plotë ligjor të rrethanave të rastit.
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