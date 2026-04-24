Video
Aksidenti në aksin Elbasan-Cërrik, policia: Humbi jetën një 28 vjeçar
Transmetuar më 24-04-2026, 22:31

Një aksident u regjistrua mbrëmjen e së premtes në aksin rrugor “Elbasan–Cërrik”. Automjetet e drejtuara nga shtetasit A. B., rreth 28 vjeç, dhe L. R., 53 vjeç u përplasën mes tyre në afërsi të fshatit Mjek¥s.

Si pasojë e përplasjes, drejtuesi A. B. ka humbur jetën në vendngjarje, ndërsa L. R. ka mbetur i dëmtuar dhe është transportuar në spital për ndihmë mjekësore.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Njoftimi i Policisë:

Elbasan/Informacion paraprak-Në aksin rrugor “Elbasan–Cërrik”, automjeti që drejtohej nga shtetasi A. B., rreth 28 vjeç, është përplasur me automjetin që drejtohej nga shtetasi L. R., 53 vjeç.

Si pasojë e aksidentit, ka humbur jetën shtetasi A. B., ndërsa është dëmtuar shtetasi L. R., i cili është transportuar në spital për ndihmë mjekësore.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

