Aksident i rëndë në aksin Elbasan–Cërrik, një viktimë dhe një i plagosur
Transmetuar më 24-04-2026, 21:46

Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme, rreth orës 21:00, në aksin Elbasan–Cërrik, në zonën e fshatit Mjekës, pranë servis “Toromani”.

Sipas të dhënave paraprake, në aksident janë përfshirë dy automjete, një “Benz” me targë AA170SR dhe një “Volkswagen Caddy” me targë AA968VM. Si pasojë e përplasjes së fortë, drejtuesi i automjetit “Benz” ka humbur jetën në vendngjarje.

Ndërkohë, drejtuesi i mjetit tjetër është transportuar me urgjencë drejt spitalit, ku po merr ndihmë mjekësore, ndërsa ende nuk bëhet e ditur gjendja e tij shëndetësore.

Në vendngjarje kanë mbërritur forcat e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.

Elbasan/Informacion paraprak

Në aksin rrugor “Elbasan–Cërrik”, automjeti që drejtohej nga shtetasi A. B., rreth 28 vjeç, është përplasur me automjetin që drejtohej nga shtetasi L. R., 53 vjeç.

Si pasojë e aksidentit, ka humbur jetën shtetasi A. B., ndërsa është dëmtuar shtetasi L. R., i cili është transportuar në spital për ndihmë mjekësore.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

