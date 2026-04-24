Aksident rrugor në Shkodër, një person është plagosur rëndë

Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme në qarkun Shkodër, ku një person ka mbetur i plagosur rëndë.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:15 në aksin rrugor “Hani i Hotit–Vermosh”, ku një automjet me drejtues shtetasin L. S. është përplasur me një mjet bujqësor që drejtohej nga shtetasi Pjetër Pepaj.
Si pasojë e përplasjes, 75-vjeçari ka mbetur i dëmtuar rëndë dhe është transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili nën drejtimin e Prokurorisë po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd