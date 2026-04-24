‘Porti i Durrësit po zhduket nga korrupsioni’! Berisha: Parashikohej port i thellë rajonal në marrëveshjen e Uashingtonit

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi gjatë një bashkëbisedimi me të rinjtë e “Brain Gain” dhe FRPD-së se Porti i Durrësit po dëmtohet rëndë nga korrupsioni, duke theksuar rëndësinë strategjike që ka ky port për vendin dhe rajonin.
Ai u shpreh se pozicioni gjeografik i Shqipërisë, si pika më perëndimore e Ballkanit, e bën vendin një nyje të rëndësishme lidhëse me Evropën dhe më gjerë, ndërsa nënvizoi se infrastruktura, veçanërisht Rruga e Kombit, ka forcuar këtë rol duke afruar portet shqiptare me rajonin dhe Evropën Qendrore.
Berisha theksoi se në marrëveshjen e Uashingtonit mes Prishtinës dhe Beogradit, të firmosur në prani të presidentit amerikan Donald Trump, ishte parashikuar ndërtimi i një hekurudhe që lidh Durrësin me Prishtinën, si dhe krijimi i një porti të thellë rajonal.
Sipas tij, këto projekte do të përbënin elementë kyç për zhvillimin ekonomik dhe integrimin rajonal, duke shfrytëzuar avantazhin strategjik të Shqipërisë dhe duke e bërë atë konkurruese me korridoret e tjera të transportit në rajon.
Ai shtoi se zhvillimi i hekurudhës, autostradës dhe portit do të krijonte kushte të favorshme për rritjen ekonomike dhe forcimin e lidhjeve ndërkombëtare, ndërsa paralajmëroi se, sipas tij, korrupsioni po rrezikon seriozisht të ardhmen e Portit të Durrësit.
