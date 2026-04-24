‘Nuk e dinim që ishte në Shqipëri’, 220 studentë të Mjekësisë refuzojnë universitetin në Tiranë, Gjykata italiane shpall vendimin

Mjekësia, gjykata rrëzon ankesën për degën në Tiranë: “Zgjedhja për të studiuar në Shqipëri ishte e vetëdijshme”
Gjykata Administrative Rajonale e Lazios (TAR) ka rrëzuar ankesën e paraqitur nga 220 studentë të Mjekësisë, të cilët janë caktuar në degën e Universitetit “Tor Vergata” në Tiranë, Shqipëri. Sipas gjykatës, caktimi në këtë degë, edhe pse e ndarë nga ajo kryesore, është i ligjshëm dhe nuk përbën gabim, citon noa.al faqen italiane FanPage.
Janë 220 studentë të caktuar në kampusin e Tiranës, shumë prej të cilëve deklarojnë se nuk e kanë zgjedhur me vetëdije një kampus të huaj.
Çështjet kritike të raportuara kanë të bëjnë me:
Tregues i paqartë i vendndodhjes së Tiranës në formularin e aplikimit dhe mungesa e kritereve transparente për caktimin, shkruan universita.it.
Përveç aspekteve formale, studentët raportuan probleme konkrete:
transferim i detyruar jashtë vendit
kosto shtesë logjistike
mësimdhënie me mësues Tor Vergata të pranishëm në Tiranë vetëm për periudha të kufizuara kohore
fillimi i vitit akademik me afate të ngushta
Për më tepër, nëse refuzojnë vendin e tyre të vendosjes, shumë studentë rrezikojnë të humbasin të gjithë vitin akademik, të paaftë për t’u regjistruar në kurse të tjera ndërsa presin një vendim përfundimtar.
Një pikë tjetër kritike ka të bëjë me procedurat e aksesit. Nga informacioni që del nga apelimet, universiteti shqiptar me sa duket përdor kritere të bazuara në mesataren e notave të shkollës së mesme, të ndryshme nga ato të përcaktuara nga semestri italian i filtruar, i cili bazohet në provimet universitare.
Ky element përforcon çështjen e trajtimit të pabarabartë midis studentëve të pranuar në universitetet italiane dhe studentëve të destinuar për universitete të huaja.
Çështja u shqyrtua nga Gjykata Administrative Rajonale e Lacios, e cila vendosi mbi ankesën kumulative të paraqitur nga studentët.
Gjyqtarët thanë se informacioni për vendndodhjen e studimeve ka qenë i qartë dhe transparent, ndërsa rregullat e sistemit të ri të pranimeve janë të forta dhe të qarta. Ata vlerësuan se zgjedhja e degës është përgjegjësi e vetë kandidatëve.
Në Tiranë janë caktuar studentë që renditeshin në pozicionet më të ulëta të listës së pranimeve pas kalimit të provimeve paraprake, të cilat shërbejnë si filtër për regjistrim. Për këtë arsye, vendi i fituar nuk ka përkuar gjithmonë me preferencën e parë të tyre.
Gjykata tha se nuk ka pasur mungesë transparence, pasi në platformën zyrtare të regjistrimit “Universitaly” emërtimi i degës (“Medicina Roma Tor Vergata Tirana”) tregonte qartë vendndodhjen në qytetin e Tiranës.
Sipas gjyqtarëve, është e paarsyeshme të pretendohet se një student i vëmendshëm mund të mendonte se studimi zhvillohej në Itali, duke qenë se dihet që Tirana ndodhet në Shqipëri.
Megjithatë disa thonë se kjo mund të sjellë ngatërresë apo konfuzion edhe për faktin se jo larg Milanos gjendet edhe qyteti Tirano.
Për këtë arsye, zgjedhja e kësaj dege konsiderohet një vendim i vetëdijshëm dhe i vullnetshëm nga ana e studentëve, pasi ajo ishte një nga opsionet e listuara dhe të vlefshme në sistemin kombëtar të pranimeve, në të njëjtin nivel me degët e tjera të akredituara.
Gjykata shtoi gjithashtu se studentët që kanë pranuar vendin dhe kanë përfunduar regjistrimin brenda afateve, pa ngritur kundërshtime në atë moment, kanë pranuar në mënyrë të qartë kushtet dhe pasojat e këtij vendimi, duke konsoliduar kështu pozicionin e tyre.
Çfarë ndodhi në janar
Ministri i Arsimit kritikoi në janar 2026 aksimin e lartë në Tiranë, duke kërkuar një rishikim për të garantuar të drejtën për arsim.
Polemikat shpërthyen pas publikimit të renditjes dhe protestave të 220 studentëve. Ata që, pasi kishin kaluar provimet e Fizikës, Kimisë dhe Biologjisë të semestrit të tranzicionit, u transferuan në kampusin e Tiranës të Universitetit Tor Vergata, Shqipëri.
Çështja e degës së Tiranës kishte shkaktuar debat edhe më parë, veçanërisht për tarifat e studimit. Në fillim të janarit, ministrja italiane e Universitetit, Anna Maria Bernini, thirri rektorin për sqarime dhe më pas u vendos që tarifat për studentët e caktuar në Shqipëri të unifikohen me ato në Itali. Kështu, ato variojnë nga 0 deri në 3.100 euro në bazë të të ardhurave familjare (ISEE), dhe jo deri në 9.650 euro siç ishte parashikuar më parë.
Universiteti që çon studentë
Për Rome Tor Vergata, Fakulteti i Mjekësisë ndodhet në Romë dhe Tiranë: duke filluar nga ky vit akademik 2025-2026, ekziston mundësia e zgjedhjes së Universitetit të Zojës së Këshillit të Mirë në Tiranë, Shqipëri, i cili ofron një program të përbashkët studimi me Universitetin e Romës Tor Vergata, i njohur si Diploma e Përbashkët.
Kjo ka bërë të disponueshme 220 vende të tjera për studentët e ardhshëm të mjekësisë dhe kirurgjisë.
