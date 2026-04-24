Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident në Ishull-Lezhë, përplaset kamionçina me një motomjet, i riu dërgohet në spital
Transmetuar më 24-04-2026, 18:16

Një aksident rrugor është regjistruar rreth orës 17:00 në zonën e Ishull Lezhë, ku një kamionçinë është përplasur me një motomjet.

Sipas të dhënave paraprake të policisë, mjeti tip kamionçinë drejtohej nga shtetasi A. L., 44 vjeç, ndërsa motomjeti drejtohej nga shtetasi N. D., 24 vjeç.

Si pasojë e përplasjes, ka mbetur i dëmtuar drejtuesi i motomjetit, i cili është transportuar menjëherë në spital për ndihmë mjekësore. Sipas mjekëve, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për të sqaruar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...