Aksident në Ishull-Lezhë, përplaset kamionçina me një motomjet, i riu dërgohet në spital

Një aksident rrugor është regjistruar rreth orës 17:00 në zonën e Ishull Lezhë, ku një kamionçinë është përplasur me një motomjet.
Sipas të dhënave paraprake të policisë, mjeti tip kamionçinë drejtohej nga shtetasi A. L., 44 vjeç, ndërsa motomjeti drejtohej nga shtetasi N. D., 24 vjeç.
Si pasojë e përplasjes, ka mbetur i dëmtuar drejtuesi i motomjetit, i cili është transportuar menjëherë në spital për ndihmë mjekësore. Sipas mjekëve, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për të sqaruar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.
