Ishujt që kanë kthyer përplasjet mes Britanisë së Madhe dhe SHBA-së

Qeveria britanike ka rikonfirmuar se sovraniteti mbi Ishujt Falkland i përket plotësisht Mbretëria e Bashkuar, pas raportimeve se Shtetet e Bashkuara mund të rishikojnë qëndrimin e tyre mbi statusin e territorit.
Sipas raportimeve të agjencisë Reuters, një email i brendshëm i Pentagoni sugjeronte masa të mundshme ndaj aleatëve që nuk kanë mbështetur mjaftueshëm qëndrimet amerikane në konfliktet e fundit ndërkombëtare, përfshirë situatën në Iran.
Në reagim, Downing Street theksoi se statusi i Ishujt Falkland është i qartë dhe i pandryshueshëm, duke iu referuar edhe referendumit lokal ku banorët kanë votuar në mënyrë dërrmuese për të mbetur pjesë e Mbretëria e Bashkuar.
Zëdhënës të qeverisë britanike nënvizuan se Londra ka qenë konsistente në qëndrimin e saj, duke theksuar parimin e vetëvendosjes së banorëve të ishujve dhe sovranitetin britanik mbi territorin.
Në të njëjtin dokument të raportuar përmenden edhe ide të tjera që kanë shkaktuar debat diplomatik, përfshirë mundësinë e rishikimit të marrëdhënieve të Shtetet e Bashkuara me disa aleatë të NATO, për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me qëndrimet ndaj konfliktit në Iran.
Megjithatë, zyrtarë të NATO-s kanë sqaruar se traktati themelues i aleancës nuk parashikon mekanizma për pezullimin apo përjashtimin e anëtarëve.
Nga ana e tij, kryeministri i Spanjës, Pedro Sánchez, ka deklaruar se vendi i tij nuk bazohet në dokumente jozyrtare, por në qëndrime zyrtare diplomatike, duke minimizuar rëndësinë e raportimeve mbi email-in e brendshëm.
Çështja e Ishujt Falkland mbetet një nga pikat më të ndjeshme në marrëdhëniet ndërkombëtare, duke rikthyer në vëmendje rivalitetet historike dhe balancat brenda aleancave perëndimore.
