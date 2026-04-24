Trump flet për ‘kontroll total’ në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa sekuestrimi i anijeve nga Irani ndez frikën globale për energjinë

Presidenti i Donald Trump ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara kanë “kontroll total” mbi Ngushticën e Hormuzit, pavarësisht përshkallëzimit të tensioneve pas sekuestrimit të dy anijeve tregtare nga Irani.
Sipas Trump, situata në Teheran karakterizohet nga përçarje e brendshme politike, ku ai pretendon se vendi ndodhet mes fraksioneve “radikale” dhe “të moderuara”. Deklaratat e tij janë bërë publike përmes platformës Truth Social dhe vijnë në një moment tensioni të lartë në rajon.
Ndërkohë, sipas një raporti të Pentagonit të cituar nga The Washington Post, operacionet për pastrimin e minave detare në ngushticë mund të zgjasin deri në gjashtë muaj. Raporti paralajmëron se rreth 20 mina janë vendosur në zonë, disa prej tyre me kontroll në distancë, duke e bërë të vështirë garantimin e qarkullimit të sigurt detar.
Marina e Shteteve të Bashkuara është angazhuar në operacione çminimi, ndërsa sipas deklaratave të mëparshme të Trump, janë dhënë urdhra për neutralizimin e çdo mjeti që përpiqet të vendosë mina në rrugët ujore strategjike.
Në planin diplomatik, ai ka njoftuar edhe një marrëveshje për zgjatjen e armëpushimit mes Izrael dhe Liban për tre javë të tjera, pas bisedimeve të zhvilluara në Shtëpinë e Bardhë. Megjithatë, marrëdhëniet me Iran mbeten të ngrira.
Pavarësisht deklaratave politike, situata në tregjet energjetike mbetet e tensionuar. Çmimi i naftës vijon të luhatet rreth 100 dollarë për fuçi, ndërsa drejtori i Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka paralajmëruar për rreziqe serioze në sigurinë globale të energjisë.
Ndërkohë, raportime të pa konfirmuara për gjendjen shëndetësore të liderit suprem iranian shtojnë pasigurinë politike në Teheran, duke ngritur shqetësime për një vakum të mundshëm pushteti në vend.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd