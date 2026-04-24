Benjamin Netanyahu i nënshtrohet trajtimit për kancer

Kryeministri i Izrael, Benjamin Netanyahu, ka deklaruar se i është nënshtruar trajtimit mjekësor për kancer në prostatë, sëmundje e zbuluar gjatë kontrolleve pas një ndërhyrjeje kirurgjikale.
Sipas deklaratës së tij, publikimi i raportit shëndetësor është shtyrë për rreth dy muaj, me arsyetimin se informacioni mund të ishte përdorur për qëllime propagandistike nga Iran.
Netanyahu iu nënshtrua më parë, në dhjetor 2024, një operacioni për zmadhimin e prostatës, ndërsa gjatë analizave pasuese mjekët zbuluan një tumor malinj me përmasa të vogla, nën një centimetër.
Sipas mjekëve, tumori është identifikuar në fazë të hershme dhe nuk ka shenja përhapjeje apo metastaza. Analizat e mëtejshme kanë konfirmuar mungesën e përhapjes së sëmundjes në organe të tjera.
Kryeministri izraelit deklaroi se trajtimi ka qenë i suksesshëm dhe gjendja e tij shëndetësore është e stabilizuar.
“Falë Zotit, jam mirë. Problemi u trajtua plotësisht,” është shprehur ai.
